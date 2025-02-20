Dar gelirli vatandaşlar için sağlanan 65 yaş aylığı, 2025 yılı itibarıyla yeniden gündemde. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaşlılık maaşı olarak bilinen bu destek ödemesiyle ilgili detayları paylaştı. Peki, 65 yaş aylığına kimler başvurabilir? Güncellenen maaş tutarı ne kadar oldu? İşte yaşlılık aylığına dair tüm merak edilenler…

1 /5 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaşlılık aylığı almak isteyenler için güncellenen şartları duyurdu. Gelir durumu belirleyici olurken, en düşük yaşlılık maaşı tutarı da belli oldu. Peki, 2025 yılında yaşlılık aylığı ne kadar oldu? Başvuru şartları neler? İşte detaylar…

2 /5 YAŞLILIK AYLIĞI ALMA ŞARTLARI NELER? Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yaşlılık aylığına ilişkin detayları Sosyal Güvenlik Kurumu açıkladı. SGK, yaşlılık aylığına başvuru şartlarını tek tek sıraladı.

3 /5 2008 yılı Ekim ayı öncesinde sigortalı olan, 15 Ocak 2025 (dahil) tarihinden sonra talepte bulunan ve yaşlılık aylığı statüsü 4/1-(a) kapsamındaki sigortalıların çalışma gücü kaybı yüzde 40-49, sigortalılık süresi 18 yıl ve prim gün sayısı 4100 gün olanlara yine çalışma gücü kaybı yüzde 50-59 arasında, sigortalılık süresi 16 yıl, prim gün sayısı 3700 olanlara yaşlılık aylığı bağlanıyor.

4 /5 4/1-(A) NEDİR? Kanunun 4/1-a bendi kapsamındaki sigortalının iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar hastalık hali olarak nitelendirilmektedir.