Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hak sahiplerine belirlenen tarihlerde yatırılan yaşlılık ve engelli maaşlarının Mayıs ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, Mayıs ayı yaşlılık ve engelli maaşları yattı mı? Yaşlılık ve engelli maaşları ne zaman yatacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuya ilişkin açıklama yaptı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine belirlenen tarihlerde yaşlılık maaşı ve engelli maaşı yatırılıyor. Ödemelerle ilgili beklenen açıklama Bakan Mahinur Göktaş’tan geldi. Mayıs ayında toplam 6,3 milyar lira tutarındaki ödemeler hesaplara aktarıldı. Her ay yapılan ödemelerle ilgili son durum merak ediliyor. Peki Yaşlılık maaşı ve engelli aylıkları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, ödemelerle ilgili yapılan son açıklama…
MAYIS 2025 YAŞLILIK MAAŞI VE ENGELLİ MAAŞI YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mayıs ayı yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara aktarıldığını açıkladı.
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıklamasında “ Göktaş, "Bu doğrultuda Mayıs ayı için 3,51 milyar lira yaşlı aylığı, 2,79 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,3 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?
Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı 3 bin 338 liradan 3 bin 723 lira,
Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların aylığı 5 bin 7 liradan 5 bin 584 lira olarak güncellendi.
65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?
65 yaş aylığı 4 bin 180 liradan 4 bin 664 liraya yükseldi.