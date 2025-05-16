Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine belirlenen tarihlerde yaşlılık maaşı ve engelli maaşı yatırılıyor. Ödemelerle ilgili beklenen açıklama Bakan Mahinur Göktaş’tan geldi. Mayıs ayında toplam 6,3 milyar lira tutarındaki ödemeler hesaplara aktarıldı. Her ay yapılan ödemelerle ilgili son durum merak ediliyor. Peki Yaşlılık maaşı ve engelli aylıkları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, ödemelerle ilgili yapılan son açıklama…