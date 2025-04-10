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Yaşlılık ve engelli aylıkları ne zaman yatacak? Bakan Göktaş'tan Nisan ayı ödemelerine ilişkin açıklama

Yaşlılık ve engelli aylıkları ne zaman yatacak? Bakan Göktaş'tan Nisan ayı ödemelerine ilişkin açıklama

14:1810/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hak sahiplerine belirlenen tarihlerde yatırılan yaşlılık ve engelli maaşlarının Nisan ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, Nisan ayı yaşlılık ve engelli maaşları yattı mı? Yaşlılık ve engelli maaşları ne zaman yatacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuya ilişkin açıklama yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine belirlenen tarihlerde yaşlılık maaşı ve engelli maaşı yatırılıyor. Ödemelerle ilgili beklenen açıklama Bakan Mahinur Göktaş’tan geldi. Nisan ayında toplam 6,3 milyar lira tutarındaki ödemeler hesaplara aktarıldı. Her ay yapılan ödemelerle ilgili son durum merak ediliyor. Peki Yaşlılık maaşı ve engelli aylıkları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, ödemelerle ilgili yapılan son açıklama…

NİSAN 2025 YAŞLILIK MAAŞI VE ENGELLİ MAAŞI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Nisan ayı yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara aktarıldığını açıkladı. 

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıklamasında “ Göktaş, "Bu doğrultuda nisan ayı için 3,51 milyar lira yaşlı aylığı, 2,79 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,3 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?


Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı 3 bin 338 liradan 3 bin 723 lira,

Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların aylığı 5 bin 7 liradan 5 bin 584 lira olarak güncellendi.

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?


65 yaş aylığı 4 bin 180 liradan 4 bin 664 liraya yükseldi.

#engelli aylığı
#yaşlılık maaşı
#65 yaş maaşı
#Aile Ve Sosyal Hizmet Bakanlığı
#Yaşlılık ve engelli aylıkları
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