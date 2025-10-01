Kasım ayında gerçekleştirilecek olan YDS/2 için başvuru dönemi başladı. ÖSYM'nin 2025 Sınav Takvimi'ne göre Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) başvurularında son güne yaklaşılıyor. Adaylar başvurularını YDS başvuru kılavuzundan yararşanıyor. Peki, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) başvuru kılavuzu nasıl görüntülenir? İşte ÖSYM YDS/2 kılavuzu sorgulama ekranı.

1 /4 Yabancı dil yeterliliğini ölçmek isteyen vatandaşlar için YDS/2 sınav başvuruları başlıyor. ÖSYM takvimine göre kasım ayında gerçekleşecek olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) başvuruları duyuruldu.

2 /4 YDS 2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, SON GÜN NE ZAMAN? YDS başvuruları ÖSYM'Nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılıyor. Son gün ise 8 Ekim 2025. YDS BAŞVURU EKRANI





3 /4 YDS 2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? YDS 2 başvuru ücreti 850 TL olduğu açıklandı.