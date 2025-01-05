Yemek kartı ile market alışverişi yapan milyonlarca çalışanın merakla beklediği soru yanıt buldu. Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, yapılan açıklamada, çalışanları ve işverenleri sıkıntıya sokacak veya gıda alımlarını engelleyecek herhangi bir düzenlemenin gündemde olmadığını belirtti. İşte detaylar.
Yemek kartı ile market alışverişi yapanlardan prim kesintisi yapılacak mı sorusu, son dönemde sıkça gündeme gelen ve vatandaşları ilgilendiren bir konu. Yemek kartı ile alışveriş yapanlardan prim kesintisi yapılacak mı? Milyonlarca kişinin beklediği açıklama geldi. İşte detaylar.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Danıştay’ın 8 Mayıs 2024 tarihli iptal kararına uygun olarak yemek bedeli düzenlemelerini güncelledi. 1 Ocak 2025 itibarıyla işçilere ödenen günlük yemek bedeli 158 TL olacak. Habertürk'ün haberine göre, prim istisnası kuralları, işyerinde yemek verilmesi, nakit ödemeler ve yemek kartları için farklı şekilde uygulanacak.
Yemek kartlarından prim kesilecek mi?
İşyerinde yemek harcamalarına tam muafiyet. İşverenlerce işyerinde veya yemek için yapılan harcamaların tamamı, prime esas kazancın dışında tutulacak. Catering şirketleriyle yapılan anlaşmalar ve doğrudan lokantalara yapılan ödemeler de bu kapsama dahil edilecek. Bu tür harcamalardan sosyal güvenlik primi kesilmeyecek. İşverenin işçiye nakit olarak yemek bedeli ödemesi durumunda, günlük 158 TL’lik kısım prime esas kazanç dışında tutulacak. Aşan tutar üzerinden ise prim kesintisi yapılacak.
Yemek kartı ile market alışverişi yapanlardan prim kesintisi yapılacak mı?
Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) son düzenlemeyle yemek kartlarında prim ödemesini kaldırarak işverenin elini rahatlattığını belirterek, bunların restoran, pastane, büfe, market, kafe ve benzeri noktaların kullanımında herhangi bir sınırlamanın söz konusu olmadığını bildirdi.
Dernekten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Piyade, SGK tarafından yapılan son düzenlemenin, bugünün ekonomik şartlarında çalışanları ve işvereni sıkıntıya sokacak, gıda alımını engelleyecek bir düzenleme olmadığını vurguladı.
Yemek kartlarının her noktada geçmediği, yalnızca yemek ve gıdayla sınırlı olduğu için herhangi bir limite tabi olmadığının altını çizen Piyade, şunları kaydetti:
“Bu kapsamda elektronik kontrol alt yapısı ile kayıtlı ekonomiyi destekleyen, vergi kaybı olmadan, yüzde 100 kayıtlı bir sistemi işleten yemek kartlarının, anlaşmalı iş yerlerinin kapsamı 30 yıldır aynıdır.
Yemek kartları ayni yardım kapsamında primden muaftır. Var olan kullanım alanları kapalı network ile sınırlı olan yemek kartlarının restoran, pastane, büfe, market, kafe ve benzeri noktaların kullanımında herhangi bir sınırlama söz konusu değildir.”