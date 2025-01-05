Yemek kartı ile market alışverişi yapanlardan prim kesintisi yapılacak mı?

Yemek kartlarından prim kesilecek mi?

İşyerinde yemek harcamalarına tam muafiyet. İşverenlerce işyerinde veya yemek için yapılan harcamaların tamamı, prime esas kazancın dışında tutulacak. Catering şirketleriyle yapılan anlaşmalar ve doğrudan lokantalara yapılan ödemeler de bu kapsama dahil edilecek. Bu tür harcamalardan sosyal güvenlik primi kesilmeyecek. İşverenin işçiye nakit olarak yemek bedeli ödemesi durumunda, günlük 158 TL’lik kısım prime esas kazanç dışında tutulacak. Aşan tutar üzerinden ise prim kesintisi yapılacak.



