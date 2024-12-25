Milyonlarca kişiyi ilgilendiren 2025 yılı için net asgari ücret, yüzde 30’luk artışla 22.104 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin açıklanmasının ardından asgari ücretin işverene maliyeti de belli oldu. SGK primi, işsizlik sigortası ve brüt asgari ücret üzerindeki diğer yükümlülükler, bu maliyetin belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Peki, Asgari ücrete zam ile 23.502 lira olan işverene maliyeti ne kadar? 2025 asgari ücretin işverene toplam maliyeti kaç TL oldu? İşte ayrıntılar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2025 yılında uygulanacak net asgari ücreti açıkladı. Zamlı asgari ücretin işverene toplam maliyeti ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar oldu 2025?
Komisyon, bu akşam dördüncü toplantı için bir araya geldi. Kameraların karşısına çıkan Bakan Işıkhan, 2025 yılı yeni asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ''2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti sizlerle paylaşmak istiyorum: 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari net ücreti 22 104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz.'' dedi.
Bakan Işıkhan, ''Her bir asgari ücretli için devlet olarak verdiğimiz asgari ücret desteğini de 700 liradan 1000 liraya çıkardık. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.
2025 asgari ücret işveren maliyeti ne kadar?
Milliyet'in haberine göre;
SGK primi %15.5 (%5 indirimli) 2024 yılında 3.100,39 TL iken bu rakam 4.030,73 TL oldu.
İşsizlik sigortası primi %2 2024 yılında 400,05 TL iken bu rakam 520,09 TL olarak hesaplandı.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti 2024 yılında 23.502,94 TL iken toplam maliyet 2025 yılında 30 bin 555,53 TL olacak.