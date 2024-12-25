Asgari ücret ne kadar oldu 2025?





Komisyon, bu akşam dördüncü toplantı için bir araya geldi. Kameraların karşısına çıkan Bakan Işıkhan, 2025 yılı yeni asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ''2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti sizlerle paylaşmak istiyorum: 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari net ücreti 22 104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz.'' dedi.

Bakan Işıkhan, ''Her bir asgari ücretli için devlet olarak verdiğimiz asgari ücret desteğini de 700 liradan 1000 liraya çıkardık. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.







