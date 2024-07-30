Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi içeriğine nereden, nasıl oluşılacak?

Strateji Belgesi için tüm vatandaşların görüşlerinin önemli olduğunu dile getiren Bakan Tunç, "Vatandaşlarımız yargıyla ilgili karşılaştıkları problemleri, görüş ve önerilerini bizlere gönderebilirler. Bu anlamda yargı reformuyla ilgili biz Adalet Bakanlığının sayfasında ilgili bir web sayfası açtık, oradan görüşlerini ifade edebilirler.