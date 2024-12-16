Altın fiyatları hızlı yükseliş ve düşüş grafiği yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Altının onsu 16 Aralık 2024 Pazartesi günü 2,654 dolardan işlem görürken gram altın 2.982,33 TL olarak güne başladı. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı ve sözlü yönlendirmeleri ile altının seyri şekillenecek. Yılın son ayında altının nasıl seyredeceği merak konusu. Peki, Yeni yılda altın yükselecek mi, düşecek mi? 2025 yılında gram altın nasıl ilerleyecek? İşte uzman isimden altının seyrine ilişkin önemli değerlendirme...

1 /7 Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yeni haftaya dair piyasa değerlendirmelerinde bulunarak altın yatırımcılarına uyarılar yaptı. Memiş, altın eksenindeki öngörülerini paylaşırken piyasaların hareketliliğine dikkat çekti.

2 /7 "Altın bu seviyeleri görebilir"

Gram altın tarafında 2 bin 980 lira, ons altın tarafında 2 bin 580 dolar seviyesini görebiliriz" ifadelerini kullandı.

3 /7 Altın yükselecek mi, düşecek mi?

Sektör temsilcileri ise orta ve uzun vadede yükseliş bekliyor. Bu yüzden altın yatırımcılarını uyarıyor.

4 /7 "Pozitif yöndeki beklentim devam ediyor"

Memiş "2025 yılına ilişkin pozitif yöndeki beklentim devam ediyor. 4 bin - 4 bin 500 lira aralığında bir gram altın 2025 yılında, ons altın tarafında 3 bin - 3 bin 500 dolar aralığı sürpriz olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

5 /7 16 Aralık 2024 Pazartesi altın fiyatları

Serbest piyasada gram altın (saat 10:00 itibariyle) alış 2.981,97 TL, satış 2.982,33 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 4.771,15 TL’den alınırken, 4.876,11 TL’ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 19.444,79 TL’den işlem görüyor.

6 /7 Gram altının aylık-yıllık performansı

Aralık ayının ilk gününe göre gram altın 20,44 TL artarak yüzde 0,69 değer kazandı. Yılbaşı başlangıç değerine (1,953.99 TL) göre gram altın 1.028,3 lira artarak yüzde 52,63 oranında değer kazandı. Gram altın son bir yıla göre ise; 1,880.80 liradan 2,982.33 liraya yükselerek değer yüzde 58,57 değer kazancı yaşadı.



