Altın fiyatları hızlı yükseliş ve düşüş grafiği yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Gram altın 30 Aralık 2024 Pazartesi günü gram altın 2 bin 974 lira çeyrek altın ise 4 bin 922 lira seviyesinde güne başladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yeni yıla ilişkin altının gidişatını değerlendirdi. Yılın son ayında altının nasıl seyredeceği merak konusu. Peki, Yeni yılda altın yükselecek mi, düşecek mi? 2025 yılında gram altın nasıl ilerleyecek? İşte uzman isimden altının seyrine ilişkin önemli değerlendirme...
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yeni haftaya dair piyasa değerlendirmelerinde bulunarak altın yatırımcılarına uyarılar yaptı. Memiş, altın eksenindeki öngörülerini paylaşırken piyasaların hareketliliğine dikkat çekti.
"Altın bu seviyeleri görebilir"
Gram altın tarafında 2 bin 980 lira, ons altın tarafında 2 bin 580 dolar seviyesini görebiliriz" ifadelerini kullandı.
Altın yükselecek mi, düşecek mi?
Sektör temsilcileri ise orta ve uzun vadede yükseliş bekliyor. Bu yüzden altın yatırımcılarını uyarıyor.
"Pozitif yöndeki beklentim devam ediyor"
Memiş "2025 yılına ilişkin pozitif yöndeki beklentim devam ediyor. 4 bin - 4 bin 500 lira aralığında bir gram altın 2025 yılında, ons altın tarafında 3 bin - 3 bin 500 dolar aralığı sürpriz olmayacaktır" ifadelerini kullandı.
26 Aralık 2024 Perşembe altın fiyatları
Altın fiyatları, Noel tatili nedeniyle düşük seyreden işlem hacimlerine rağmen yükseliş kaydetti.
Ons altın, güne yüzde 0,36 artışla 2 bin 626 dolar civarında başladı.
Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.
Gram altın, 2 bin 979 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4 bin 857 liradan fiyatlandı.
Piyasalar Donald Trump döneminin resmen başlamasına odaklanmış durumda. ABD'de seçilmiş başkan Trump, 20 Ocak itibarıyla göreve başlayacak.
Trump yönetiminin uygulayacağı tarife düzenlemelerinin altın fiyatlarını etkilemesi bekleniyor.
Ayrıca ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına dair izleyeceği yol haritası da yakından izleniyor.
Jeopolitik tarafta ise Hamas ve İsrail, ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydettiğini açıklamasına rağmen anlaşmaya varamadı.
2024’TE ALTIN PİYASASI NASIL BİR SEYİR İZLEDİ?
Sakarya Sarraf Kuyumcu Mücevherciler Derneği Başkanı Serkan Serbes, 2024 yılının başlangıcında altının kilosunun 65 bin dolardan işlemlere başladığını ve yıl boyunca 89 bin dolara kadar yükseldiğini belirtti. Yılın sonuna gelindiğinde ise fiyatların 85 bin dolar seviyelerine gerilediğini vurgulayan Serbes, “Bu durum, yıl sonu finansal hesapların kapatılması sebebiyle piyasada yaşanan yoğun altın satışlarından kaynaklanıyor” dedi.
Gram altının aylık-yıllık performansı
Aralık ayının ilk gününe göre gram altın 20,44 TL artarak yüzde 0,69 değer kazandı.
Yılbaşı başlangıç değerine (1,953.99 TL) göre gram altın 1.028,3 lira artarak yüzde 52,63 oranında değer kazandı.
Gram altın son bir yıla göre ise; 1,880.80 liradan 2,982.33 liraya yükselerek değer yüzde 58,57 değer kazancı yaşadı.
Ons altının aylık-yıllık performansı
Ons altın bu ayın ilk gününe göre (10,58 Dolar) yüzde 0,40 değer kazandı.
2,041.49 dolar olan yılbaşı başlangıç değerine göre ons altın 612,24 dolar artarak yüzde 29,99 oranında değer kazandı.
Son bir yıla göre ons altın; 2,019.62 dolardan 2,653.73 dolara yükselerek 634.11 dolar (yüzde 31.40) değer kazancı yaşadı.
"Altın yasaklanabilir"
Dövizle borçlanmaktan kaçınılması gerektiğinin altını çizen Memiş, uzun vadeli yatırım için fiziki altına işaret etti. Memiş, değerlendirmesinde altın alım ve bulundurmanın yasaklanacağını ve yeni neslin altınlar sadece müzelerde göreceğini iddia etti.
"Vatandaşın, döviz geliri yoksa döviz olarak kesinlikle borçlanmamalı. Altın geliri yoksa kesinlikle altın olarak borçlanmamalı. Bu borçlanma kısmına mümkünse dikkat etmek lazım. Ama Türk lirası üzerinden borçlanmada bir problem yok.
Eğer TL borçlanmayı düşünüyorlarsa ve TL borcunu bulabiliyorlarsa sorun yok. Bir problem yaşamazlar. Ama yeni iş kuracaklar, yeni ticaret yapacaklar veya borçlanmayla alakalı döviz üzerinden düşüncesi olanların bence çok dikkat etmesi lazım o süreçte.
"ALTIN ÇAĞI GERİDE KALACAK"
Altın çağı geride kalacak. Fiziki altın sahibi olan son nesil sizsiniz. Fiziki altınlarınıza sahip çıkın. Yarın evlatlarınız sizin fiziki altınlarınızı sadece düğün takılarınız olarak görebilecek. Hatta düğün fotoğraflarınıza baktığınız zaman çocuk şaşıracak. "Bunlar çılgın mı? Ne kadar büyük altınları varmış?" diye. Müzelerde görecekler fiziki altını.
Büyük bir savaş veya büyük resetleme dediğimiz süreç yaşandığı zaman altının satışı yasaklanmış, bulundurulması yasaklanmış olacak.
"ALTIN BULUNDURMAK YASAKLANACAK" İDDİASI
Mantıklı bir şekilde diyorsun ki evet ben o zaman niye altın biriktireyim? Ne yapacağım ki satamadıktan sonra? Satamayacağım. Satacaksınız. Her malın alıcısı var çünkü sınırlı bir varlıktan bahsediyoruz.
ALTIN MADENLERİ 2050 YILINDA BİTECEK
O zaman da diyecekler ki İslam Bey sende altın var mı? Var. Nerede? Bankada. Ne kadar? 1 kilo. Bugün örnek veriyorum 2300 dolarsa Ayşenur 5000 dolara bana satar mısın diyecekler. Sınırlı bir varlıktan bahsediyoruz ve dünyada yer altındaki altın madenleri 2050 yılında bitecek. Dünyada diyorum Türkiye'de değil."