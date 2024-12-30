"Vatandaşın, döviz geliri yoksa döviz olarak kesinlikle borçlanmamalı. Altın geliri yoksa kesinlikle altın olarak borçlanmamalı. Bu borçlanma​ kısmına mümkünse dikkat etmek lazım. Ama Türk lirası üzerinden borçlanmada bir problem yok.





Eğer TL borçlanmayı düşünüyorlarsa ve TL borcunu bulabiliyorlarsa sorun yok. Bir problem yaşamazlar. Ama yeni iş kuracaklar, yeni ticaret yapacaklar veya borçlanmayla alakalı döviz üzerinden düşüncesi olanların bence çok dikkat etmesi lazım o süreçte.