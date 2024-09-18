2024 YKS ek yerleştirme süreci, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında tamamlandı ve adaylar merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Sonuçlar erişime açıldığında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabilecek. Peki, YKS 2. ek yerleştirme sonuçları (ikinci tercihler) ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

1 / 5 6 Eylül'de başlayan ek yerleştirme tercih süreci 11 Eylül'de sona erdi. İkinci kez listelerini hazırlayıp sisteme kaydeden adaylar ÖSYM sonuç ekranı üzerinde geri sayıma geçti. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

2 / 5 2024 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. YKS ek yerleştirme tarihlerinin açıklanmasının ardından üniversite ek yerleştirme işlemleri 6-11 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. Buna göre; YKS ek tercih sonuçlarının 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.



3 / 5 EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, 2024 YKS ek yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN



4 / 5 ÜNİVERSİTE EK KAYIT DÖNEMİ NE ZAMAN?

YKS ek tercih işlemleri 11 Eylül'de sona erdi. YKS ek tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla, bir programa ek tercih yoluyla katılma hakkı kazanan adayların kayıtları yapılacak. Ek tercih kayıt işlemlerinin ekim ayı itibarıyla tamamlanması bekleniyor.

