YKS ek tercih işlemleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. YKS ilk tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih süreci başlayacak. Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yerleştirilemeyen öğrenciler ikinci tercih işlemlerini gerçekleştirmek için YÖK ATLAS üzerinden üniversite taban puanlarını, kontenjanları ve sıralamaları control ediliyor. Peki, YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak? 2024 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar...
2024-2025 YKS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağıyla ilgili araştırmalar sürüyor. Güzel bir üniversitede okuma hayaliyle ilk tercihlerini yapan ve bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler, YKS ek tercihleriyle birlikte bir şans daha arayacak. Peki, 2024-2025 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?
YKS 2. (EK) YERLEŞTİRME/TERCİHLER NE ZAMAN?
YSK 2. tercih takvimi henüz açıklanmadı. Üniversite ek yerleştirme işlemleri geçtiğimiz yıl Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilmişti. Kayıtların tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar için açıklanacak ÖSYM takvimine göre ek tercihler yapılacak. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.
BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?
Kayıt yaptırmayan adaylardan kalan boş kontenjanlar YKS ek tercih kılavuzu ile belli olacak.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, YÖK Başkanı Erol Özvar, kalan az sayıdaki boş kontenjanın yerleşemeyen adaylara yeni bir fırsat sunacağını belirterek, "Ek tercih süreci, yerleşemeyen adaylar için ikinci fırsat olacak. Adaylarımızın bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.
Geçtiğimiz yılın ek yerleştirme kılavuzuna göre;
Tercih işlemlerini kaçıran adaylar veya herhangi bir nedenle yapmayanlar ek yerleştirmeler için tercih yapabilir.
Ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2023-YKS'de ilk yerleştirmede hiçbir lisans/önlisans programına yerleşmemiş olan adaylar yararlanabilmektedir.
Özel yetenek sınavıyla alım yapan bir bölüme yerleşen adaylar da ek tercih işlemlerinden faydalanabilmektedir.
Merkezi yerleştirmede bir örgün yüksek öğretim programına yerleştirilen öğrenciler ile kontenjansız açık öğretime yerleştirilen öğrenciler Anadolu Üniversitesi AÖF'ün kontenjan sınırlaması olmayan bölümleri için ek yerleştirme başvurusu yapabilirler.