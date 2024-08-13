Yerleştirmelerde puanı hesaplanan son sınıf düzeyinde 1 milyon 74 bin 712 adayın 351 bin 204’ü, önceki yıllarda yerleşememiş 1 milyon 51 bin 838 adayın 407 bin 983’ü, daha önce yerleşmiş 320 bin 218 adayın 102 bin 795’i, bir yükseköğretim programını bitirmiş 243 bin 510 adayın 95 bin 802’si ve yükseköğretimden kaydı silinmiş 65 bin 23 adayın 29 bin 604’ü yerleşti. Böylece puanı hesaplanan toplam 2 milyon 755 bin 301 adayın 987 bin 388’i üniversiteli oldu.