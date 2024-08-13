YKS ek tercih boş kontenjanları 2024 listesi yayınlandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçları açıklandı. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, ek tercih süreci boş kontenjanlar ve taban puanlarını araştırmaya başladı. Gözler YKS ek yerleştirme kılavuzunda. Peki YKS boş kontenjanlar yayımlandı mı? 2024 YKS ek tercihleri taban puanları belli oldu mu?
Üniversite sınavı 2024 yerleştirme sonuçları açıklandı. YKS boş kontenjanlar ve taban puanları 2024, üniversite ek tercih sürecini bekleyen adayların gündeminde yer alıyor. Peki YKS taban puanları 2024 açıklandı mı? 2-4 yıllık üniversite boş kontenjanları belli oldu mu? İşte ayrıntılar...
YKS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI 2024 LİSTESİ YAYINLANDI MI?
YKS 2024 taban puanları ve boş kontenjanlar henüz açıklanmadı. 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları her yıl yeniden belirleniyor. Ancak yeni tavan ve taban puanları ve ek kontenjan detayları yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler yayımladı. Buna göre; devlet, vakıf, KKTC ve diğer ülkelerdeki üniversitelerde bulunan açık öğretim hariç örgün programlara ayrılan 800 bin 481 kontenjanın 771 bin 537’si doldu. Toplam kontenjanlardan sadece 28 bin 944 aday için yer kaldı.
Yerleştirmelerde puanı hesaplanan son sınıf düzeyinde 1 milyon 74 bin 712 adayın 351 bin 204’ü, önceki yıllarda yerleşememiş 1 milyon 51 bin 838 adayın 407 bin 983’ü, daha önce yerleşmiş 320 bin 218 adayın 102 bin 795’i, bir yükseköğretim programını bitirmiş 243 bin 510 adayın 95 bin 802’si ve yükseköğretimden kaydı silinmiş 65 bin 23 adayın 29 bin 604’ü yerleşti. Böylece puanı hesaplanan toplam 2 milyon 755 bin 301 adayın 987 bin 388’i üniversiteli oldu.
EN ÇOK HANGİ LİSE MEZUNLARI YKS'DE YERLEŞTİ?
Okul türüne göre yapılan yerleştirme değerlendirmesinde ise ağırlıklı olarak 350 bin 62 Anadolu lisesi, 182 bin 993 lise, 145 bin 2 diğer meslek lisesi, 96 bin 98 İmam Hatip lisesi, 95 bin 256 yabancı dilde eğitim veren özel lise, 30 bin 985 fen lisesi ve 17 bin 319 özel fen lisesi mezunu bir yükseköğretim programında kendine yer buldu. Adayların yüzde 25,18’i ilk tercihine, yüzde 13,75’i ikinci tercihine ve 10,42’si üçüncü tercihine yerleşti. 24’üncü yani listedeki son tercihine yerleşen adayların yüzdesi ise 0,46 oldu.
ÜNİVERSİTE KAYIT TAKVİMİ 2024
2024-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 19–21 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversite ders başı tarihleri her üniversitenin akademik başlangıç yılı farklılık göstermektedir.
Bu nedenle öğrencilerin kendi üniversitelerinin resmi web sitelerinden veya duyurularından akademik takvimlerini kontrol etmeleri gerekmektedir.
YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.
Ek tercihlerin de kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ek tercih süreci eylül ayı ortasında başlatılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde YKS ek tercihlerinin eylül ayında başlaması bekleniyor.
YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.