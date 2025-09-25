ÖSYM tarafından YKS ek tercih takvimi yayımlandı. YKS ek tercih işlemlerinin ÖSYM, Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar tercih listelerinde en fazla 24 üniversiteye yerleştirilebilir. YKS tercihi nasıl, nereden yapılacak? İşte adım adım ÖSYM giriş ekranı ile 2025 üniversite ek yerleştirme işlemleri
YKS ek tercihlerini bekleyen adaylar için ÖSYM'den duyuru yayınlandı. 2025 Üniversite tercihleri sonrası herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için yeniden tercih hakkı doğuyor. Peki, YKS ek yerleştirme tercihleri için süre ne kadar? Üniversite ek tercihleri nasıl yapılacak? İşte detaylar...
YKS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
ÖSYM'den yapılan açıklamada " 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.
Adaylar, 2025-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'te başlayacak ve 30 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
YKS EK TERCİH KILAVUZU 2025
2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Bu Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.
Ek yerleştirme işlemleri, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2025-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
2025 - YKS YÜKSEKÖĞRETİM EK YERLEŞTİRME KILAVUZU