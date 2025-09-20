YKS EK TERCİH ÖSYM BOŞ KONTENJAN KILAVUZU: YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı, kılavuz duyurusu geldi mi?

ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJAN SAYISI

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin veriler paylaşıldı.

Açıklamada, devlet üniversitelerinde örgün yükseköğretim programlarına tahsis edilen toplam 521 bin 24 kontenjanın 515 bin 521'inin dolarak yüzde 99 gibi yüksek bir doluluk oranına ulaşıldığı, vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranının ise yüzde 75,8 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Devlet üniversitelerinde açık öğretim programları için belirlenen 100 bin 907 ve uzaktan öğretim programları için belirlenen 9 bin 59 kişilik kontenjanların tamamının dolduğu kaydedilen açıklamada, vakıf üniversitelerinin uzaktan öğretim programlarına ayrılan 1224 kişilik kontenjanın doluluk oranının ise yüzde 95,3 olduğu bildirildi.