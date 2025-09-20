YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJAN KILAVUZU ÖSYM 2025: YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı, kılavuz duyurusu geldi mi?

2025 YKS ek tercih süreci için adayların gözü ÖSYM’den yapılacak duyurularda. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından eylül ayında başlayan üniversite kayıtlarının ardından, boş kalan kontenjanlar için ek tercih dönemi başlayacak. YÖK’ün verilerine göre bu yıl toplam 521 bin 24 kontenjandan 515 bin 521’i doldu ve yüzde 99’a yakın doluluk oranına ulaşıldı. Vakıf üniversitelerinde ise doluluk oranı yüzde 75,8 olarak gerçekleşti.
Üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ikinci şans niteliği taşıyan YKS ek tercihleri yaklaşıyor. ÖSYM, ek tercih kılavuzu ile boş kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralamalarını paylaşacak. YÖK’ün açıkladığı verilere göre bu yıl kontenjanların yüzde 99’u doldu, ancak özellikle vakıf üniversitelerinde boş kalan bölümler ek yerleştirme döneminde adaylara yeni fırsatlar sunacak.
YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 1-5 Eylül'de yapıldı elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül'de alındı. Üniversite kayıtlarından sonra boş kontenjanlar için ek tercih dönemi başlayacak.
Takvim doğrultusunda, ek tercihlerin Eylül'ün son haftasında sonra başlaması bekleniyor.
EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAKTIR?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2025-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJAN SAYISI
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin veriler paylaşıldı.
Açıklamada, devlet üniversitelerinde örgün yükseköğretim programlarına tahsis edilen toplam 521 bin 24 kontenjanın 515 bin 521'inin dolarak yüzde 99 gibi yüksek bir doluluk oranına ulaşıldığı, vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranının ise yüzde 75,8 olarak gerçekleştiği ifade edildi.
Devlet üniversitelerinde açık öğretim programları için belirlenen 100 bin 907 ve uzaktan öğretim programları için belirlenen 9 bin 59 kişilik kontenjanların tamamının dolduğu kaydedilen açıklamada, vakıf üniversitelerinin uzaktan öğretim programlarına ayrılan 1224 kişilik kontenjanın doluluk oranının ise yüzde 95,3 olduğu bildirildi.
Başarı sırası barajı bulunmayan Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Psikoloji, Yönetim Bilişim Sistemleri, İktisat, İşletme ve Ekonomi programlarının devlet üniversitelerindeki genel kontenjanlarının tamamının dolduğu belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"Vakıf üniversitelerinin başarı sırası barajı olan programlarında doluluk oranı yüzde 72, başarı sırası barajı olmayan programlarında doluluk oranı ise yüzde 77 olarak gerçekleşti. Yerleştirme sonuçlarına göre adayların yüzde 20,5'i ilk tercihine yerleşti. İkinci tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 12,1, üçüncü tercihine yerleşenlerin oranı ise yüzde 9,3 oldu. Böylece adayların yüzde 42'si ilk üç tercihinden birini kazandı. Dördüncü tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 7,5, beşinci tercihine yerleşenlerin oranı ise yüzde 6,5 olarak gerçekleşti. Buna göre adayların yüzde 56'sı ilk beş tercihine yerleşmiş oldu."