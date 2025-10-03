Yeni Şafak
YKS EK TERCİH SONUÇ TARİHİ ÖSYM AÇIKLAMASI: YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

YKS EK TERCİH SONUÇ TARİHİ ÖSYM AÇIKLAMASI: YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

09:143/10/2025, Cuma
Üniversiteye yerleşme heyecanı sürüyor. 25-30 Eylül tarihleri arasında alınan YKS ek tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adaylar sonuçların ne zaman duyurulacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından yapılacak açıklamayla birlikte ek yerleştirme sonuçları erişime açılacak.

2025 YKS ek tercih süreci tamamlandı, şimdi sırada sonuçlar var. Yüz binlerce aday, boş kontenjanlara yerleşip yerleşemeyeceğini öğrenmek için ÖSYM’den gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS EK TERCİH SÜRECİ TAMAMLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) ek yerleştirme işlemleri 30 Eylül'de sona erdi.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları, geçtiğimiz yıl ek tercih sürecinin tamamlanmasının ardından 2 hafta sonra açıklanmıştı. Bu yıl ek tercih işlemleri 30 Eylül'de tamamlandı. Bu nedenle sonuçların ekim ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler için ek kayıt süreci başlayacak. YÖK tarafından üniversite ek kayıt süreçleri genellikle ek tercih sonuçlarının açıklanmasından bir hafta sonra alınmaya başlıyor.

Buna göre; 2025 YKS ek tercih kayıtlarının bu yıl ek ekim ayının 3. haftası itibarıyla başlaması bekleniyor.

