YKS EK TERCİH SONUÇLARI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Ek tercih sonuç tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu, kayıtlar ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçları, üniversite hayali kuran binlerce adayın gündeminde yer alıyor. 2025 yılı ek yerleştirme sürecinde tercihlerini tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. ÖSYM tarafından duyurulacak sonuçlar, adayların hangi programa yerleştiğini gösterecek. Peki, YKS 2025 ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilecek?
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLACAK?
YKS ek tercih yapılacak değerlendirme işlemlerinin ardından yerleştirme sonuçları erişime açılacak. YKS ek tercih sonuç tarihi belli değil. Sonuçların 13 Ekim'e kadar açıklanacağı tahmin ediliyor.
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından, yerleştirme sonuçları duyurusunda belirtilecek ayrıca, adayların yerleştirme sonuç belgelerinde de yer alacak tarihler arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçlarında da belirtilecektir. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ
