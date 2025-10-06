YKS EK TERCİH SONUÇLARI SON DAKİKA TARİHLER: Ek tercih sonuç tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu, kayıtlar ne zaman?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından, yerleştirme sonuçları duyurusunda belirtilecek ayrıca, adayların yerleştirme sonuç belgelerinde de yer alacak tarihler arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçlarında da belirtilecektir. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.