YKS EK TERCİH SONUÇLARI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih duyurusu geldi mi?

2025-YKS ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM’nin AİS ekranı üzerinden 25 Eylül’de başlayan ek tercih işlemleri 30 Eylül’de sona erecek. Üniversiteye yerleşme şansı arayan adaylar şimdi gözlerini sonuç açıklamasına çevirdi.
YKS ek tercih sürecinde son aşamaya girildi. 25-30 Eylül tarihleri arasında alınacak ek tercihler sonrası öğrenciler, “2025 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM’nin duyurusu, adayların üniversite hayallerini netleştirecek.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 YKS ek tercih kılavuzunun ardından tercih işlemleri 25 Eylül'de alınmaya başladı. 30 Eylül tarihine kadar alınacak olan ek tercih işlemlerinin ardından tercih dönemi sona erecek.
Geçtiğimiz yıllarda YKS ek tercih sonuçları, tercih işleminin bitmesinin ardından 2 hafta sonra açıklanmıştı. Bu yıl da ek tercih sonuçlarının ekim ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.
EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
YKS ek tercih işlemleri, ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, ek tercih süresi boyunca tercih ekleme, çıkarma ve sıralama değiştirme yapabilecek. Listelerde en fazla 24 üniversiteye veya bölüme yer verilebilecek.
Merkezi yerleştirmede üniversite kazanan ancak herhangi bir bölüme kayıt yapmayan adaylar, ek tercih yapamayacak. Ek tercih yapabilmek için herhangi bir üniversite kazanılmamış olması gerekiyor.