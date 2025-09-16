YKS ek tercih tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak 2025? YKS ek tercih tarihleri son dakika açıklandı mı?

YKS ek tercih süreci için geri sayımda sona gelindi. Merkezi yerleştirmelerde herhangi bir programa yerleşemeyen on binlerce aday, boş kontenjanlar için ikinci bir şansı bekliyor. ÖSYM’den gelecek duyuru merakla beklenirken, “YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?” sorusu öğrencilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

1 /6 Üniversite hayali kuran ancak ilk tercihlerde yerleşemeyen adaylar için gözler YKS ek tercihlerde. ÖSYM’nin kısa süre içinde ek tercih kılavuzunu yayımlaması bekleniyor. Heyecanla bilgisayar ve telefon başından süreci takip eden öğrenciler, ek tercihler için başvuruların ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor.

2 /6 BOŞ KALAN KONTENJANLAR İÇİN YENİDEN TERCİH YAPILACAK! YÖK Başkanı Özvar, yerleştirme sonuçlarının ardından değerlendirmelerde bulundu. Özvar, herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için de umudun devam ettiğini kaydederek, "Ek yerleştirme sürecinde, sayıca sınırlı da olsa boş kalan kontenjanlar için yeniden tercih yapma şansları olacaktır. Bu sürecin dikkatle takip edilmesini özellikle öneriyorum." ifadelerini kullandı.

3 /6 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN? YKS ek tercihler çin bekleyiş son bulmak üzere. YÖK, yerleşen öğrencilerin üniversite kayıt işlemleri için mazeretli kayıt tarihlerini duyurmuştu. Buna göre çeşitli gerekçelerle 1-5 Eylül tarihleri arasında üniversite kayıtlarını yaptıramayan adaylara 8-12 Eylül'de mazeret kayıt hakkı tanındı. Kayıt sürecinin tamamen noktalanması ardından boş kalan kontenjanlar da belli oldu. Buna göre ÖSYM'nin 15-19 Eylül haftasın içerisinde süreci başlatması ön görülüyor.

4 /6 YKS EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK? YKS ek yerleştirme başvuru süreci kılavuzun yayımlanması ile başlıyor. Öğrenciler kılavuzda yer alan bölümlerin kontenjan ve taban puanlarını dikkate alarak en fazla 24 programdan oluşan tercih listeleri hazırlıyor.

5 /6 Ek tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından paylaşılmadı. Kılavuzun 15-19 Eylül haftası içinde erişime sunulması beklenenler arasında.