YKS EK TERCİHLER ÖSYM SON DAKİKA DUYURULARI: YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı, ne zaman yapılacak 2025?

Üniversiteye yerleşme heyecanı ek tercihlerle devam ediyor. İlk yerleştirmelerde herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar için ikinci şans YKS ek tercih süreci olacak. ÖSYM, kılavuzla birlikte 2 ve 4 yıllık üniversitelerin boş kontenjanlarını ve taban puanlarını duyuracak. Peki, 2025-YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak, kontenjanlar açıklandı mı?