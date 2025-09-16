YKS EK TERCİHLER ÖSYM SON DAKİKA TARİH AÇIKLAMALARI: YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı, ne zaman yapılacak 2025?

Üniversite hayali devam eden adaylar için ek yerleştirme süreci yaklaşıyor. 2025-YKS ek tercihleri öncesinde gözler, ÖSYM tarafından açıklanacak boş kontenjanlara çevrildi. Ön lisans ve lisans programlarındaki taban puanlar, ek tercih kılavuzu ile netlik kazanacak. Peki, ek tercih tarihleri belli oldu mu?