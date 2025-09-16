YKS EK TERCİHLER ÖSYM SON DAKİKA TARİH AÇIKLAMALARI: YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı, ne zaman yapılacak 2025?

2025-YKS ek tercih süreci için geri sayım sürüyor. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından boş kontenjanlar adayların gündemine oturdu. 2 ve 4 yıllık programlarda açık kalan bölümler, ÖSYM’nin yayımlayacağı ek tercih kılavuzu ile duyurulacak. Adaylar şimdi “Ek yerleştirme ne zaman başlayacak, boş kontenjan listesi açıklandı mı?” sorularına yanıt arıyor.
Üniversite hayali devam eden adaylar için ek yerleştirme süreci yaklaşıyor. 2025-YKS ek tercihleri öncesinde gözler, ÖSYM tarafından açıklanacak boş kontenjanlara çevrildi. Ön lisans ve lisans programlarındaki taban puanlar, ek tercih kılavuzu ile netlik kazanacak. Peki, ek tercih tarihleri belli oldu mu?
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
2025-YKS ek tercih süreci için adayların gözü ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Ek yerleştirme kılavuzu ve takvimi henüz paylaşılmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, ilk yerleştirme sonuçlarının ardından yaklaşık 2-3 hafta içinde ek tercih başvurularının başladığı biliniyor. Bu nedenle adayların yakın zamanda kılavuzun erişime açılmasını beklemesi gerekiyor.
YKS EK TERCİH NE ZAMAN?
2025-YKS ek tercih tarihleri henüz duyurulmadı. Mazeretli kayıtların sona ermesinin ardından üniversitelerde boş kalan kontenjanların ÖSYM'ye bildirilmesi ve ek yerleştirme kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.
Geçen yıl yerleştirme sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanmış, ek tercih süreci ise 6-11 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl da benzer bir takvim öngörülüyor. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya mobil uygulama üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle yapabilecek.
2025 YKS BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?
Üniversite adayları, yerleştirme sonuçlarının ardından kayıt işlemlerini 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamladı.
Üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar da belli olacak. Ardından ÖSYM tarafından boş kalan kontenjanlar için kılavuzu paylaşacak.