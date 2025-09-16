YKS EK TERCİHLER ÖSYM SON DAKİKA TARİH DUYURULARI: YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı, ne zaman yapılacak 2025?

2025-YKS tercih sonuçlarının ardından üniversite kayıt süreci tamamlandı. 1-5 Eylül tarihlerinde yapılan kayıtların ve 12 Eylül’de sona eren mazeret kayıtlarının ardından sıra ek tercihlere geldi. ÖSYM’nin yayımlayacağı ek yerleştirme kılavuzu ile boş kontenjanlar ve taban puanlar belli olacak. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, 2025 ek tercih kılavuzu PDF yayımlandı mı?
Üniversiteye yerleşme heyecanı ek tercihlerle devam ediyor. İlk yerleştirmelerde herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar için ikinci şans YKS ek tercih süreci olacak. ÖSYM, kılavuzla birlikte 2 ve 4 yıllık üniversitelerin boş kontenjanlarını ve taban puanlarını duyuracak. Peki, 2025-YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak, kontenjanlar açıklandı mı?
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
2025-YKS ek tercih süreci için adayların gözü ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Ek yerleştirme kılavuzu ve takvimi henüz paylaşılmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, ilk yerleştirme sonuçlarının ardından yaklaşık 2-3 hafta içinde ek tercih başvurularının başladığı biliniyor. Bu nedenle adayların yakın zamanda kılavuzun erişime açılmasını beklemesi gerekiyor.
YKS EK TERCİH NE ZAMAN?
2025-YKS ek tercih tarihleri henüz duyurulmadı. Mazeretli kayıtların sona ermesinin ardından üniversitelerde boş kalan kontenjanların ÖSYM'ye bildirilmesi ve ek yerleştirme kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.
Geçen yıl yerleştirme sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanmış, ek tercih süreci ise 6-11 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl da benzer bir takvim öngörülüyor. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya mobil uygulama üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle yapabilecek.
2025 YKS BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?
Üniversite adayları, yerleştirme sonuçlarının ardından kayıt işlemlerini 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamladı.
Üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar da belli olacak. Ardından ÖSYM tarafından boş kalan kontenjanlar için kılavuzu paylaşacak.
YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
Ek tercih listelerinde adaylar en fazla 24 üniversiteye yer verebilecek. Ek yerleştirmeden yararlanabilmek için adayın 2025 YKS sınav puanının hesaplanmış olması gerekiyor.Ek yerleştirme tercihleri, belirlenen takvim doğrultusunda T.C. kimlik ve aday şifresiyle ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak. Posta, fax, elektronik posta vb. yöntemleriyle iletilen tercihler geçersiz sayılacak.