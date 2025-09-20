YKS EK TERCİHLERİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, boş kontenjanlar açıklandı mı?

2025 YKS BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

Üniversite adayları, yerleştirme sonuçlarının ardından kayıt işlemlerini 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamladı.

Üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar da belli olacak. Ardından ÖSYM tarafından boş kalan kontenjanlar için kılavuzu paylaşacak.

Diğer taraftan YKS 2025 taban puanları paylaşıldı. ÖSYM, resmi internet sayfası üzerinden YKS yerleştirme sonuçlarına dair verileri yayınladı. YKS üniversiteleri en düşük ve en yüksek puanları belli oldu.