Yükseköğretim Kurumları Sınavı 21 ve 22 Haziran'da yapılacak. YKS başvuruları sona erdi. Başvurularını kaçıran adaylar için geç başvuru tarihi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. YKS geç başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru ücreti ne kadar? TYT, AYT, YDT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte üniversite sınavı oturumlarının saatleri ve süresi.
Üniversiteye giriş kapsamında milyonlarca adayın katılım sağlayacağı 2025 YKS başvuruları tamamlandı. İyi bir üniversitede, istedikleri bölümde okumak isteyen üniversite adaylar, YKS geç başvuru tarihini sorguluyor. Peki YKS geç başvuruları ne zaman? İşte ÖSYM 2025 YKS geç başvuru takvimi.
YKS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
YKS geç başvuru işlemleri 11 Mart’ta başlayacak ve 13 Mart tarihine kadar sürecek. Geç başvuru işlemleri, ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte gerçekleştirilebilir.
YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YKS’de her bir oturumun başvuru ücreti 450 lira olarak belirlendi. İki oturuma katılacak adaylar 900 lira, üç oturuma katılacak adaylar ise 1450 lira ödeme yapacak. Geç başvurularda ise sınav ücreti %50 artırımlı olarak alındığından adaylar, ücret için son ödeme tarihini gündemine aldı. YKS geç başvurularında sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödendiğinde sınav ücreti 675 lira olacak.
YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.
YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?
Adaylar, YKS başvuru ücretini anlaşmalı bankalar veya ÖSYM e-Ödemeler bölümünden ödeyebilecek.
YKS SINAVI NE ZAMAN?
TYT 21 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak.
AYT 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak.
YDT 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak.
2025 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre 2025 YKS sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.
YKS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Üniversite sınavı oturumlarının (TYT, AYT, YDT) saatleri ve süresi
TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.
AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.
YDT sınavında 80 soru için 120 dakika süre verilecek sınavda, adaylara başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.