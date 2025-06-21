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YKS polislik taban-tavan puanları ve kontenjanları: Polislik kaç YKS puanı istiyor, taban puanı kaç?

YKS polislik taban-tavan puanları ve kontenjanları: Polislik kaç YKS puanı istiyor, taban puanı kaç?

16:5321/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunun sona ermesiyle birlikte, polis olma hayali kuran binlerce aday için kritik süreç başlıyor. Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) başvurularında Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı, en önemli kriterlerden biri olarak öne çıkıyor. Polis Akademisi tarafından belirlenecek olan 2025 PMYO taban puanı ve kontenjan bilgileri merakla bekleniyor. Peki, 2025 PMYO başvurusu için en az kaç TYT puanı gerekiyor?

PMYO başvuru süreci başlıyor. YKS’nin ilk oturumu TYT'nin ardından, polis olmak isteyen adaylar için yeni bir aşama başlıyor. Polis Meslek Yüksekokulu’na (PMYO) başvurmak isteyenler, 2025 yılında geçerli olacak TYT taban puanını merak ediyor. Polis Akademisi'nin belirleyeceği başvuru kriterleri ve kontenjan sayıları yakında açıklanacak. Peki PMYO için kaç puan almak gerekiyor, önceki yıllarda taban puan kaçtı?

2025 PMYO BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ TYT PUANI BELLİ OLDU MU?

2025 yılına ilişkin Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) başvurularında geçerli olacak TYT taban puanı henüz ÖSYM ya da Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından resmi olarak açıklanmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, PMYO başvurularında genellikle en az 250 ham TYT puanı şartı aranıyor. Şehit ve vazife malulü yakınları için bu taban puan, önceki yıllarda 200 puan olarak belirlenmişti.

GEÇMİŞ YILLARA GÖRE PMYO TABAN PUANLARI

Yıl Taban Puan


2017 260


2018 260


2019 250


2020 Alım yapılmadı


2021 250


2022 250


2023 250

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Polislik başvurularında yalnızca sınav puanı değil, adayların belirli nitelikleri taşıması da zorunludur. PMYO başvurusu yapacak adaylardan aşağıdaki şartları sağlamaları beklenir:

 T.C. vatandaşı olmak

 Siyasi parti üyeliği bulunmamak

 Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak

 Uyuşturucu, alkol gibi maddelerle tedavi geçmişi bulunmamak

 Kamu haklarından mahrum olmamak

 Polisliğe engel teşkil edecek sağlık sorunu bulunmamak

 Silah taşımaya ve kullanmaya engel durumu olmamak

 Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak

2025 PMYO KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılına ait PMYO kontenjan sayıları, başvuru takvimi ve diğer detaylar henüz açıklanmadı. Taban puanlarla birlikte, başvurulara ilişkin tüm bilgiler Polis Akademisi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve ÖSYM tarafından yayımlanacak olan resmi başvuru kılavuzunda ilan edilecek.

Bu kılavuzda:

 Sınav takvimi,

 Fiziki yeterlilik sınavı ayrıntıları,

 Mülakat süreci,

 Değerlendirme kriterlerigibi başvuru sürecine ilişkin tüm ayrıntılar yer alacak.

#YKS
#Polislik Taban Puanı
#Polislik Kontenjanları
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