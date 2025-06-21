YKS polislik taban-tavan puanları ve kontenjanları: Polislik kaç YKS puanı istiyor, taban puanı kaç?

2025 PMYO BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ TYT PUANI BELLİ OLDU MU?

2025 yılına ilişkin Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) başvurularında geçerli olacak TYT taban puanı henüz ÖSYM ya da Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından resmi olarak açıklanmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, PMYO başvurularında genellikle en az 250 ham TYT puanı şartı aranıyor. Şehit ve vazife malulü yakınları için bu taban puan, önceki yıllarda 200 puan olarak belirlenmişti.