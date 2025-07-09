YKS SONUÇ TAKVİMİ 2025: TYT, AYT ve YDT YKS üniversite sınavı sonuçları ne zaman erişime açılacak?

TERCİH TAKVİMİ ÖSYM TARAFINDAN DUYURULACAK

Üniversite tercih takvimi ise sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından ayrıca duyurulacak. Yayımlanan tercih kılavuzunda iki ve dört yıllık bölümlerin kontenjan bilgisi yer alacak. Adaylar bir önceki yılın taban ve tavan puanlarına göre tercih listelerini hazırlayacak. Tercih tarihleri boyunca adaylar üniversite ve bölüm ekleme çıkarma yapabilecek. YKS yerleştirme işlemleri ise puan üstünlüğü ve tercih sıralamasına göre yapılacak.