YKS SONUÇ TAKVİMİ 2025: TYT, AYT ve YDT YKS üniversite sınavı sonuçları ne zaman erişime açılacak?

21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından gözler sonuç açıklama tarihine çevrildi. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına katılan milyonlarca aday, ÖSYM'den gelecek duyuruyu merakla bekliyor. Peki, 2025 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak?
2025 YKS maratonu geride kaldı, şimdi sıra sonuçlarda. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre sonuç tarihi belli olsa da adaylar açıklamanın erkene çekilip çekilmeyeceğini araştırıyor. Sınavdan çıkan adaylar “YKS sonuçları açıklandı mı?” sorusuna yanıt ararken, sınavla ilgili tüm gelişmeler yakından takip ediliyor.
YKS SONUÇLARI ERKEN Mİ AÇIKLANACAK?
Sosyal medya ve bazı eğitim platformlarında sınav sonuçlarının erken açıklanacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre değerlendirme işlemleri yaklaşık 30 gün sürecek. YKS sınav sonuçları, 22 Temmuz Salı günü erişime açılacak. Sistemde yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçmek için sonuçların sabah erken saatlerde erişime açılması bekleniyor.
SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
Üniversite sınav sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmiyor. "YKS sonuçları açıklandı" duyurusu geldikten sonra adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden sınav sonuçlarını T.C kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulayabilecek. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde şifresini unutan adaylar " Şifremi unuttum" seçeneğiyle yeni şifre edinebilecek.
YKS SONUÇ EKRANINDA NELER OLACAK?
YKS sonuç ekranında adayların katıldıkları oturumlara göre bilgiler yer alacak. YKS sınav sonuçları ekranında adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları yer alacak. Yerleştirme puanları ve başarı sıralamaları da benzer şekilde sonuç ekranında bulunacak. Adayların diploma puanının başarı puanına dönüştürülmüş hali ve oturumlardaki doğru-yanlış cevap sayıları sonuç ekranında olacak.
TERCİH TAKVİMİ ÖSYM TARAFINDAN DUYURULACAK
Üniversite tercih takvimi ise sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından ayrıca duyurulacak. Yayımlanan tercih kılavuzunda iki ve dört yıllık bölümlerin kontenjan bilgisi yer alacak. Adaylar bir önceki yılın taban ve tavan puanlarına göre tercih listelerini hazırlayacak. Tercih tarihleri boyunca adaylar üniversite ve bölüm ekleme çıkarma yapabilecek. YKS yerleştirme işlemleri ise puan üstünlüğü ve tercih sıralamasına göre yapılacak.