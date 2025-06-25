Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. AYT ve YDT oturumları ise yarın gerçekleştirilecek. Sınavın ardından tercih ve yerleştirme süreci başlamış olacak. Peki, ÖSYM takvimine göre 2025 YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte YKS tercih takvimi...
Üniversite tercihi, sadece bir bölüm seçimi değil; geleceği şekillendiren en kritik kararlardan biridir. 2025 YKS tercih döneminde başarı sıralaması, ilgi alanları ve üniversitelerin sunduğu imkânlar göz önünde bulundurularak bilinçli adımlar atmak, kariyer yolculuğunun sağlam temellerle başlamasını sağlar. YKS tercihleri ne zaman? TYT, AYT tercihleri hangi tarihte başlıyor?
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre, YKS sonuçları 28 Temmuz 2025'te açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci genellikle bir hafta içinde başlıyor. Geçmiş yıllara bakıldığında, 2023'te tercihler 27 Temmuz-8 Ağustos, 2024'te ise 27 Temmuz-5 Ağustos arasında alındı. Bu doğrultuda, 2025 YKS tercihlerinin 4 Ağustos-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılması bekleniyor. ÖSYM, kesin tarihleri sonuçlarla birlikte duyuracak. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.
TYT, AYT TERCİHLERİ HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?
YKS'nin tüm oturumları (TYT, AYT, YDT) için tek bir dönemde yapılır. 2025'te tercihlerin, sonuçların açıklanmasından yaklaşık bir hafta sonra, yani Ağustos ayında başlaması öngörülüyor. Adaylar, TYT puanıyla ön lisans (2 yıllık) programları, AYT puanıyla ise lisans (4 yıllık) programları tercih edebilecek. Tercih süreci, ÖSYM'nin AİS platformu üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Adaylar, en fazla 24 tercih yapabilecek.
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
YKS tercih süreci, ÖSYM'nin yayımlayacağı 2025 YKS Tercih Kılavuzu'na göre yürütülür. Adaylar, AİS üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle giriş yaparak tercihlerini belirtecek. TYT puanı 150 ve üzeri olanlar ön lisans, AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olanlar ise lisans programlarını tercih edebilir. Ancak, 2022'den itibaren baraj puanı uygulaması kaldırıldığı için, Türkçe veya Matematik testlerinden en az 0,5 net yapan adayların TYT puanı hesaplanıyor. Adayların, YÖK Atlas'ı kullanarak taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanları incelemeleri önerilir.
ÖSYM, tercih sürecinde adayların kılavuzu dikkatle incelemesini ve tercihlerini doğru bir şekilde kaydetmesini vurguluyor. Tercih süresi içinde değişiklik yapılabilir, ancak süre bittikten sonra hiçbir değişiklik kabul edilmez. Adayların, tercihlerini kaydettikten sonra AİS üzerinden onayladıklarından emin olmaları gerekir. Ayrıca, mezuniyet bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nde olmayan adayların, diplomalarını üniversitelerine onaylatmaları önemli. Tercih sürecinde ÖSYM'nin mobil uygulaması da kullanılabilir.
YKS TERCİHİ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Tercih sürecinde en çok yapılan hata, yalnızca “popüler” veya “puanım yetiyor” diye bölüme yönelmektir. Oysa ilgi alanları ve yetenekler, uzun vadede başarı ve mutluluğun temel anahtarıdır. Kendinize şu soruları sorun:
Hangi alanlarda çalışmaktan keyif alıyorum?
Hangi derslerde başarılıyım?
Gelecekte hangi mesleği yapmak istiyorum?
TYT oturumunda adayların sınavın ilk 120 dakikası (yani 2 saati) tamamlanmadan salondan çıkmalarına izin verilmez. Ayrıca, sınavın son 15 dakikası olan 12.45 ile 13.00 arasında da hiçbir aday salonu terk edemez. Bu kurallar doğrultusunda, sınavı erken tamamlayan adaylar en erken saat 12.15’te, en geç ise 12.45’te sınav salonundan çıkabilir. Bu saatler dışında çıkış yapılması durumunda sınav geçersiz sayılabilir.