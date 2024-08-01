YKS tercih sonuçları son dakika açıklaması ile belli olacak. YKS tercihleri için son gün 2 Ağustos. Tercih işlemlerinin bitmesinin hemen ardından ÖSYM yerleştirme sonuçları için bekleyiş başlayacak. TYT ve AYT sınavından aldıkları puanlara göre üniversite tercihlerini yapan öğrenciler, gözlerini tercih sonuçlarına çevirdi. Peki, 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih...
ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercihleri 25 Temmuz tarihinde başlarken son tarih de yaklaşmaya başladı. 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarını YKS tercih robotu sihirbazı ile görüntüleyecek olan adaylar, tercih ekranı olan ÖSYM AİS üzerinden başvurularını bu hafta sonuna kadar yapacaklar. Peki, YKS yerleştirme sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
YKS yerleştirme sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
YKS tercih sonuçlarının, 2 Ağustos'taki son tercih tarihinden itibaren 2 hafta içinde erişime açılması bekleniyor.
19 Ağustos'ta başlayacak üniversite kayıtlarından önce sonuçların ilan edileceği tahmin ediliyor.
YKS TERCİHLERİ 2024 NE ZAMAN BİTECEK?
ÖSYM'nin yaptığı duyuru ile YKS tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak. Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır.
Adaylar, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.
YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler.
Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. YKS tercih sonuçlarına dair resmi bir açıklama yapıldığında, bu bilgiler haberimizde güncellenecektir.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
YKS sonuçlarına göre bir programa yerleşen adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirebilecekler. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.