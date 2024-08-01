ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercihleri 25 Temmuz tarihinde başlarken son tarih de yaklaşmaya başladı. 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarını YKS tercih robotu sihirbazı ile görüntüleyecek olan adaylar, tercih ekranı olan ÖSYM AİS üzerinden başvurularını bu hafta sonuna kadar yapacaklar. Peki, YKS yerleştirme sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?