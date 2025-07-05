Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte yalnızca emekli maaşlarında değil, birçok sosyal destek ve ödemede de artış yaşandı. Yeni zam oranlarına göre, eşinden veya anne-babasından maaş alan vatandaşların alacakları aylıklar da yeniden belirlendi. Peki, 2025 Temmuz zammıyla birlikte dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu, yüzde kaç zam yapıldı? İşte dul ve yetim maaşları güncel tutarı...

1 /4 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2025 enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamını 1.37 olarak açıklamasıyla birlikte gerçekleşen zam oranları, birçok ücret kalemi, maaş ve ödeneği değiştirdi. Peki, dul ve yetim maaşı ödemeleri ne kadar oldu?

2 /4 DUL VE YETİM MAAŞLARINA YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

En düşük emekli aylığı 14.469 liradan 16.881 liraya yükselecek. Dul ve yetim aylıkları da buna bağlı olarak artacak.

3 /4 EŞİNDEN YÜZDE 50 VE YÜZDE 75 ORANINDA AYLIK ALANLARIN MAAŞI KAÇ TL'YE YÜKSELDİ?

En düşük emekli aylığına tabi eşinden dolayı yüzde 50 oranında dul aylığı alanların maaşı 7.234,50 TL’den 8.440,50 TL’ye, yüzde 75 oranında dul aylığı alanların maaşı da 10.851,75 TL’den 12.660,75 TL’ye yükselecek.