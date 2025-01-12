En düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesi ilişkin düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte memurlara yüzde 11,55, emeklilere ise yüzde 15,75 zam yapılacak. Zamlı maaşlarını alacakları günü bekleyen memur ve emekliler ise maaş farklarının ödeneceği tarihi merak ediyor. Peki, zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? Memur ve memur emeklilerine zam farkı ne zaman yatacak? İşte SSK (SGK) ve Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri.
En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis'te. TBMM’ye sunulan teklifte en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liradan yüzde 15,75 artışla 14 bin 469 liraya çıkarılmasını öngören düzenleme yer alıyor. Yasa teklifinde asgari ücrette 750 lira olan işveren desteğinin 1000 liraya çıkarılması da bulunuyor. AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığından 3 milyon 900 bin kişinin yararlanacağını belirterek, maliyetin temmuz ayındaki 33 milyar liranın üzerinde olacağını söyledi.
6 aylık enflasyon yüzde 15,75 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri ise 2025 ocak ayı itibarıyla yüzde 11,55 zam hakkı elde etmiş oldu. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek. Peki zamlı memur maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? SGK ve Bağkur emekli maaşı ve zamlı maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları belli oldu. Ocak ve Haziran 2025 arasındaki maaş artışı, memurlar için yüzde 11,55, emekliler içinse yüzde 15,75 olarak belirlendi. Bu önemli artışlarla birlikte, maaş farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağı da merak konusu oldu. Peki, 2025 Ocak ayı zamlı maaş farkları ne zaman ödenecek?
2025 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?
6 aylık enflasyon yüzde 15,75 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri ise 2025 ocak ayı itibarıyla yüzde 11,55 zam hakkı elde etmiş oldu.
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.
Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak. Bu miktar da 5,23 olarak hesaplandı.
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI VE MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak itibarıyla alacak.
2025 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR?
SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88, kasım ayı için 2,24 ve aralık ayı için yüzde 1,03 enflasyon farkını hak etmiş oldu.
Böylece emeklilerin maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 15,75 olarak belirlendi. Buna göre; Emekliler yüzde 15,75'lik zammı haketmiş oldu.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
2025 ocak ayı emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşların 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor. İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri;
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.