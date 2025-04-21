Türkiye'de gerçekleşen ve birçok ili farklı ölçüde etkileyen zirai don olayı sonrası hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Zirai dondan 34 ildeki 16 meyve çeşidi etkilendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçiye yapılacak ödeme ve desteklerden bahsetti. Peki zirai dondan etkilenen çiftçiye destek ne olacak? Hangi ürünlere zirai don desteği verilecek? İşte detaylar.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarihin en büyük don olayından bahsediyoruz. 34 ilimizde zirai dondan 16 çeşit ürün etkilendi" dedi. Peki zirai dondan etkilenen çiftçiye destek ne olacak? Hangi ürünlere zirai don desteği verilecek? sorusuna Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan açıklama geldi. Peki TARSİM sigortası olmayanlara ne kadar zirai don desteği verilecek? zirai dondan etkilenen çiftçiye destek ne olacak?
Zirai don desteği verilecek ürünler hangileri?
Türkiye'de gerçekleşen ve birçok ili farklı ölçüde etkileyen zirai don olayı sonrası hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Ekonomi yönetimi, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare ile bu yılın ikinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantılarının ardından gazetecilerle bir araya gelerek, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Zirai dondan 34 ildeki 16 meyve çeşidinin etkilendiğine işaret eden Yumaklı, "Kayısı, üzüm, kiraz, armut, elma, ayva, limon, badem, fındık, ceviz, nektarin, şeftali, portakal, mandalina, erik ve fıstık.
Bunların bazısı yüzde 10, bazısı yüzde 60 gibi çeşitli derecelerde etkilendi. Mesela Malatya'da çok daha büyük oranlarda kayısının etkilenmesi söz konusu. Ancak bunları söyleyebilmek için saha tespiti olması gerekir. Bunlar da belli fiziki şartlara bağlı. Sahaya 10 bin kişi de gönderseniz, fiziki şartlar olmazsa o hasar tespitini yapamazsınız. Neden? Güneşi görmesi lazım ağacın, orada ne reaksiyon veriyor bunun da görülmesi gerekir. Yani bilgi sahibi olmak gerekir." diye konuştu.
TARSİM sigortası olanlar zararlarını ne zaman alacak?
Zarar gören çiftçilere sağlanacak desteklere ilişkin soruya da yanıt veren Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu: "Hububat, baklagil, yağlı tohumlar gibi stratejik ürünler çok etkilenmedi, özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Elbette tarım sigortası olanların hasar tespitinden sonra paraları hemen verilecek. Geri kalanlar için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olup da herhangi bir sigortası olmayanlarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'mız açıkladı. Zarar gören mahsulün üretimi için şu ana kadarki harcaması, hasarı oranında karşılanacak. Böylece üretimin sürdürülebilirliği sağlanmış olacak.
TARSİM sigortası olmayanlara ne kadar zirai don desteği verilecek?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı ancak sigortası olmayanlar için de bu hasar tespit çalışmalarının sonrasında hasarları nispetinde, don hadisesinin olduğu zamana kadar o tarla için, o bahçe için ne harcama yapılmışsa, ne gider olmuşsa onların bedelini de hasarları nispetinde alacaklar.
Basitleştirmek için ifade etmek istiyorum. Diyelim ki siz bahçenize 1000 liralık masraf yaptınız, hasarınız yüzde 100 ise o 1000 lirayı alacaksınız. Hasarınız yüzde 50 ise 500 lirasını alacaksınız. Bu yönde elbette bu bir süreç ve bir takvimi var. Tamamen fiziki şartların da bu hasar tespitine izin vermesi gerekir. Bazı yerlerde bu daha çabuk olacaktır, bazı yerlerde belki biraz sarkacaktır ama bu işlemi gerçekleştirmiş olacağız."