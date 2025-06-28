10 saatlik kriz! Icardi'nin Türkiye'ye geliş tarihi değişti

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, ülkesinde eski eşi Wanda Nara ile çocuklarını alma konusunda kriz yaşadı. Golcü ismin, sarı-kırmızılıların kampına katılma sürecinde gecikme yaşanacağı aktarıldı. İşte detaylar...
Gelecek sezon hazırlıklarına başlamadan önce Arjantin'de bulunan Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara'dan çocuklarını almaya gittiği esnada 10 saatlik kriz yaşadı. Öte yandan Icardi'nin Galatasaray'a dönüş planı ortaya çıktı.
Wanda Nara ve Mauro Icardi ikilisi kızlarının velayeti konusunda sürekli gerilim yaşıyordu. Wanda Nara, kızlarının ülkeden çıkarılmayacağına dair güvence aldığını sosyal medyadan duyurmuştu.
Boşanmanın ardından mahkeme kararıyla, Mauro Icardi'nin kızlarını Wanda Nara'nın evinden alıp bir hafta boyunca birlikte yaşama hakkı tanındı. Ancak Wanda Nara bu karara uymadı ve uzun süren bir bekleyiş başladı.
Nara, mahkeme kararına rağmen çocuklarını Icardi'ye teslim etmeyince eve polis geldi. Wanda Nara kapıyı açmadı. Icardi bu sebeple yaklaşık 10 saat beklemek zorunda kaldı. Uzun bekleyişin ardından golcü oyuncu çocuklarına kavuşup evden ayrıldı.
Milliyet'te yer alan habere göre sakatlığı sonrasında Galatasaray'ın dört gözle beklediği Mauro Icardi'nin, Türkiye'ye dönüşünün biraz gecikeceği belirtildi.
Golcü futbolcu, hakimin kızlarının yedi günlüğüne evine taşınmasına izin vermesini sağladı.
Bu nedenle kızlarıyla bir araya gelecek olan futbolcunun, 4 Temmuz'da başlayacak hazırlıklara katılamayacağı, birkaç gün sonra arkadaşlarına dahil olacağı belirtildi.