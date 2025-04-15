13 gol atıp 125 gol yediler: Süper Lig'de hayaller kurarken alt ligde de tutunamadılar!

Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele eden takımlardan biriydi... Anadolu'nun önemli deplasmanlarından bir tanesi olma hedefindelerdi. Süper Lig macerası sonuçlandıktan sonra alt ligde de tutunamadılar ve bu sezonun en çok gol yiyen takımı oldular.

1 /6 Türkiye'nin en üst seviye futbol organizasyonu olan Süper Lig'de 5 sezon geçiren Yeni Malatya, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'e veda etti. 1. Lig'de 3. sezonunu geçiren Malatya temsilcisinin, bitime 16 hafta kala matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti.

2 /6 2010'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda adı Yeni Malatyaspor olarak değiştirilen Malatya temsilcisi, 2014-2015 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak adını TFF 1. Lig'e yazdırdı. Sarı-siyahlı ekip, 2016-2017 sezonunda bu ligi 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

3 /6 2016-2017 sezonunda TFF 1. Lig'i 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Malatya temsilcisi, Türkiye'nin en prestijli liginde 5 sezon tutunabildi. Malatya ekibi, Süper Lig'de ilk yılında 2017-2018 sezonunu 43 puanla 10. sırada tamamladı. En iyi performansını 2018-2019 sezonunda gösteren sarı-siyahlılar, 13 galibiyet ve 8 beraberlik sonucunda topladığı 47 puanla ligi 5. sırada bitirdi.





4 /6 2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı lig şampiyonu Galatasaray'ın almasıyla Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ne gitme hakkı elde etti. Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Malatya temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda eşleştiği Sırbistan temsilcisi Partizan'a karşı ilk maçı 3-1 kaybedip, ikinci müsabakayı 1-0 kazanmasına karşın elenmekten kurtulamadı.

5 /6 Yeni Malatyaspor için 2019-2020 sezonu kötü geçti. Sarı-siyahlılar, 34 maçta 32 puan toplayıp, sezonu küme düşme hattı içinde 16. sırada bitirdi. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küme düşmeyi kaldırmasıyla Yeni Malatyaspor, tekrar Süper Lig'de mücadele etme şansı buldu.