2025’in en çok kazanan 10 futbolcusu belli oldu: 280 milyon dolarlık zirve!

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, 2025 yılının en çok kazanan futbolcularını açıkladı; listenin zirvesinde 40 yaşındaki dünya starı yer aldı. Peki, dünyanın en çok kazanan futbolcusu kim? İşte detaylar.

1 /11 Forbes Dergisi'nin yayımladığı rapora göre dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu belli oldu. İşte o liste...



2 /11 10- Lamine Yamal | Barcelona | Toplam gelir: 43 Milyon Dolar

3 /11 9- Jude Bellingham | Real Madrid | Toplam gelir: 44 Milyon Dolar



4 /11 8- Sadio Mane | Al-Nassr | Toplam gelir: 54 Milyon Dolar



5 /11 7- Mohamed Salah | Liverpool | Toplam gelir: 55 Milyon Dolar



6 /11 6- Vinicius Junior | Real Madrid | Toplam gelir: 60 Milyon Dolar



7 /11 5- Erling Haaland | Man City | Toplam gelir: 80 Milyon Dolar



8 /11 4- Kylian Mbappe | Real Madrid | Toplam gelir: 95 Milyon Dolar



9 /11 3- Karim Benzema | Al-Ittihad | Toplam gelir: 104 Milyon Dolar



10 /11 2- Lionel Messi | Inter Miami | Toplam gelir: 130 Milyon Dolar

