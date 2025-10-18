2025’in en çok kazanan 10 futbolcusu belli oldu: 280 milyon dolarlık zirve!

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, 2025 yılının en çok kazanan futbolcularını açıkladı; listenin zirvesinde 40 yaşındaki dünya starı yer aldı. Peki, dünyanın en çok kazanan futbolcusu kim? İşte detaylar.
10- Lamine Yamal | Barcelona | Toplam gelir: 43 Milyon Dolar
9- Jude Bellingham | Real Madrid | Toplam gelir: 44 Milyon Dolar
8- Sadio Mane | Al-Nassr | Toplam gelir: 54 Milyon Dolar
7- Mohamed Salah | Liverpool | Toplam gelir: 55 Milyon Dolar
6- Vinicius Junior | Real Madrid | Toplam gelir: 60 Milyon Dolar
5- Erling Haaland | Man City | Toplam gelir: 80 Milyon Dolar
4- Kylian Mbappe | Real Madrid | Toplam gelir: 95 Milyon Dolar
3- Karim Benzema | Al-Ittihad | Toplam gelir: 104 Milyon Dolar
2- Lionel Messi | Inter Miami | Toplam gelir: 130 Milyon Dolar
1- Cristiano Ronaldo | Al-Nassr | Toplam gelir: 280 Milyon Dolar