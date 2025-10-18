Yeni Şafak
2025’in en çok kazanan 10 futbolcusu belli oldu: 280 milyon dolarlık zirve!

10:0218/10/2025, Cumartesi
G: 18/10/2025, Cumartesi
Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, 2025 yılının en çok kazanan futbolcularını açıkladı; listenin zirvesinde 40 yaşındaki dünya starı yer aldı. Peki, dünyanın en çok kazanan futbolcusu kim? İşte detaylar.

Forbes Dergisi'nin yayımladığı rapora göre dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu belli oldu. İşte o liste...


10- Lamine Yamal | Barcelona | Toplam gelir: 43 Milyon Dolar

9- Jude Bellingham | Real Madrid | Toplam gelir: 44 Milyon Dolar


8- Sadio Mane | Al-Nassr | Toplam gelir: 54 Milyon Dolar


7- Mohamed Salah | Liverpool | Toplam gelir: 55 Milyon Dolar


6- Vinicius Junior | Real Madrid | Toplam gelir: 60 Milyon Dolar


5- Erling Haaland | Man City | Toplam gelir: 80 Milyon Dolar


4- Kylian Mbappe | Real Madrid | Toplam gelir: 95 Milyon Dolar


3- Karim Benzema | Al-Ittihad | Toplam gelir: 104 Milyon Dolar


2- Lionel Messi | Inter Miami | Toplam gelir: 130 Milyon Dolar


1- Cristiano Ronaldo | Al-Nassr | Toplam gelir: 280 Milyon Dolar


