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Spor

A Milli Takım Galler sınavında! İşte Türkiye'nin muhtemel 11'i

15:29 - 5/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:53 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan başlıyor. A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi Montella, ilk 11'de sahaya süreceği isimleri netleştirdi. İşte detaylar...

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül'de deplasmanda Galler ile karşılaşacak.











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Milliler, rakibiyle daha önce yaptığı tamamı resmi 9 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 yenilgi, 2 beraberlik yaşadı.













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Avrupa Şampiyonasında bir, Dünya Kupası Elemeleri ile Avrupa Şampiyonası Elemelerinde 4'er olmak üzere rakibine 9 maçta 10 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 13 gol gördü.









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Ay-yıldızlılar, Galler ile son olarak 21 Kasım 2023'te EURO 2024 elemeleri son maçında Galler'in başkenti Cardiff'te karşı karşıya geldi.












5/ 11

Galler'in golü 7. dakikada Neco Williams'tan gelirken, ay-yıldızlı ekip, 70. dakikada Yusuf Yazıcı ile beraberliği sağladı.









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Türkiye rakibiyle oynadığı son 2 karşılaşmayı kaybetmedi.








7/ 11

Ay-yıldızlı ekip Galler ile 2028 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.




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Türkiye, Samsun'da oynanan mücadeleyi Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle 2-0 kazandı.






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Teknik direktör Vincenzo Montalla, karşılaşma öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi.




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İşte muhtemel 11'ler:


Galler: Ward, Rodon, Cabango, Davies, Roberts, James, Ampadu, Williams, Wilson, Johnson, Matondo.



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Türkiye: Mert Günok; Kaan Ayhan, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz.



#A Milli Futbol Takımı
#Galler
#Vincenzo Montella
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