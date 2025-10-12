A Milli Takım'da şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gürcistan maçı öncesi milli futbolcunun sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığını duyurdu.
A Milli Futbol Takımı'nda, 2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Gürcistan'la oynanacak maç öncesi şok bir sakatlık yaşandı.
TFF, milli futbolcunun kadrodan çıkarıldığını duyurdu. Yapılan açıklama şöyle:
"2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidildi."
"İrfan Can Kahveci, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye müsabakasında sol ayak bileğinde oluşan sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı."
"İrfan'ın sağlık durumu ile ilgili tespit ve muayenelerin tamamlanmasının ardından, milli futbolcumuzun tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun bulundu."