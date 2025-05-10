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Adanaspor - Boluspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

Adanaspor - Boluspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

12:2010/05/2025, Cumartesi
G: 10/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Trendyol 1. Lig 38. haftasında Adanaspor evinde Boluspor’u konuk edecek. Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bugün saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşmayı hakme Mehmet Ali Özer yönetecek. Peki, Adanaspor - Boluspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte Adanaspor - Boluspor canlı izleme ekranı…

Trendyol 1. Lig son haftasında Adanaspor ve Boluspor karşı karşıya gelecek.


Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bugün saat 16.00’da başlayacak.


Maçı hakem Mehmet Ali Özer yönetecek.


Ligde oynadığı son 5 maçı kaybetmeyen Boluspor 58 puanla 7. sırada yer alıyor.


Boluspor bu maçtan galip gelmesi halinde play-off hattında rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.


Boluspor ilk 7’de yer alması halinde play-off oynamaya hak kazanacak.


Adanaspor - Boluspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?



Adanaspor - Boluspor maçı bugün saat 16.00’da başlayacak. Maç beIN CONNECT ve tabii spor 6 ekranlarından naklen yayınlanacak.



ADANASPOR - BOLUSPOR CANLI İZLE


Adanaspor - Boluspor maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.



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