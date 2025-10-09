Yeni Şafak
Adı Fenerbahçe ile anıyordu: Süper Lig ekibinden Volkan Demirel sürprizi!

07:459/10/2025, Perşembe
Fenerbahçe’nin efsane kalecisi Volkan Demirel’in adı geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertliler ile anılıyordu. Tecrübeli isme Süper Lig’den sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerine yeniden dönecek.



Son olarak Bodrum FK'yi çalıştıran deneyimli teknik adam, Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.



Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Volkan Demirel, Domenico Tedesco'nun ayrılık ihtimali dillendirilirken aday listesinde yer alıyordu.



Daha önce de sık sık sarı lacivertli ekipte görev alacağına yönelik iddialar çıkan Volkan Demirel, başka bir Süper Lig ekibinin başına geçiyor.

Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırmıştı.



Kulüpte yeni hoca arayışları sürerken, Volkan Demirel'in ismi gündeme geldi. Yerel basına göre, Demirel Kayserispor'un teknik direktör adayları listesine eklendi ve yönetime önerildi.



Son olarak Bodrum FK'da görev yapan Volkan Demirel, takımın başında çıktığı 13 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı ve 0.77 puan ortalaması yakalamıştı.




