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Adı Galatasaray ile anılıyordu: Yıldız futbolcuya sürpriz talip!

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Yıldız futbolcuya sürpriz talip!

14:403/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda yoluna devam eden Galatasaray’ın, dünyaca ünlü bir orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istediği konuşuluyordu. Fransız basını, 33 yaşındaki Belçikalı yıldız için Suudi Arabistan 2. Ligi’nden bir şampiyonluk adayının devreye girdiğini iddia etti.

Trendyol Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'ın Kevin de Bruyne'yi kadrosuna katmak istediği iddia ediliyordu. Şimdi ise Fransız basını, tecrübeli futbolcu için başka bir takımın da devreye girdiğini öne sürdü.


Foot Mercato'nun haberine göre; Suudi Arabistan 2. Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Neom SC, Belçikalı yıldızı transfer etmek istiyor. Haberde, ilk görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi.


BİRÇOK TAKIM PEŞİNDE


Ayrıca Foot Mercato, Kevin de Bruyne'yi Galatasaray, Fenerbahçe, River Plate, San Diego FC gibi kulüplerin de istediği vurguladı.


BEDELSİZ AYRILACAK


Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kevin de Bruyne, takımdan bedelsiz olarak ayrılacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI


2024/25 sezonunda uzun süreli bir sakatlık yaşayan 33 yaşındaki tecrübeli orta saha, takımı ile çıktığı 30 karşılaşmada 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.


#Galatasaray
#MAnchester City
#Kevin De Bruyne

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