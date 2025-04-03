Adı Galatasaray ile anılıyordu: Yıldız futbolcuya sürpriz talip!

Trendyol Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'ın Kevin de Bruyne'yi kadrosuna katmak istediği iddia ediliyordu. Şimdi ise Fransız basını, tecrübeli futbolcu için başka bir takımın da devreye girdiğini öne sürdü.



