İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis, AFC Şampiyonlar Ligi Batı Grubu 7. hafta karşılaşmasında Jorge Jesus'un takımı Al Hilal'e 4-1 mağlup oldu. Arabistan ekibine galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Malcom, 25. dakikada Cancelo ve 39 ile 45+1. dakikada Dawsari (2) kaydetti. İsmail Kartal çıktığı ikinci resmi maçtan da galibiyetle ayrılamadı. Al Hilal-Persepolis maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
AFC Şampiyonlar Ligi Batı Grubu 7. hafta karşılaşmasında Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal sahasında İsmail Kartal'ın takımı Persepolis'i 4-1 mağlup etti.
Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Malcom, 25. dakikada Cancelo ve 39 ile 45+1. dakikada Dawsari (2) kaydetti. Persepolis'in tek golünü 90. dakikada Gvelesiani (P) kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Al Hilal puanını 19'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Persepolis ise 6 puanla 9. sıraya geriledi.
Teknik direktör İsmail Kartal, İran ekibi Persepolis ile çıktığı ikinci maçtan da galibiyetle ayrılamadı. İlk lig maçından beraberlikle ayrılmıştı.
Persepolis'e transfer olan Serdar Dursun ilk maçında 73 dakika sahada kaldı.
AL HİLAL-PERSEPOLİS MAÇ ÖZETİ
Al Hilal - Persepolis maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.