Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Jorge Jesus İsmail Kartal'ı üzdü: Al Hilal Persepolis'i farklı mağlup etti

Jorge Jesus İsmail Kartal'ı üzdü: Al Hilal Persepolis'i farklı mağlup etti

22:544/02/2025, Tuesday
G: 4/02/2025, Tuesday
Yeni Şafak
Sonraki haber

İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis, AFC Şampiyonlar Ligi Batı Grubu 7. hafta karşılaşmasında Jorge Jesus'un takımı Al Hilal'e 4-1 mağlup oldu. Arabistan ekibine galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Malcom, 25. dakikada Cancelo ve 39 ile 45+1. dakikada Dawsari (2) kaydetti. İsmail Kartal çıktığı ikinci resmi maçtan da galibiyetle ayrılamadı. Al Hilal-Persepolis maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

AFC Şampiyonlar Ligi Batı Grubu 7. hafta karşılaşmasında Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal sahasında İsmail Kartal'ın takımı Persepolis'i 4-1 mağlup etti.

Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Malcom, 25. dakikada Cancelo ve 39 ile 45+1. dakikada Dawsari (2) kaydetti. Persepolis'in tek golünü 90. dakikada Gvelesiani (P) kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Al Hilal puanını 19'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Persepolis ise 6 puanla 9. sıraya geriledi.

Teknik direktör İsmail Kartal, İran ekibi Persepolis ile çıktığı ikinci maçtan da galibiyetle ayrılamadı. İlk lig maçından beraberlikle ayrılmıştı.

Persepolis'e transfer olan Serdar Dursun ilk maçında 73 dakika sahada kaldı.

AL HİLAL-PERSEPOLİS MAÇ ÖZETİ

Al Hilal - Persepolis maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.


#AFC Şampiyonlar Ligi
#Al Hilal
#Persepolis
#İsmail Kartal
#Jorge Jesus

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Darphane UTTS maliyetini açıkladı: Gerçekten 5 TL mi?