İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis, AFC Şampiyonlar Ligi Batı Grubu 7. hafta karşılaşmasında Jorge Jesus'un takımı Al Hilal'e 4-1 mağlup oldu. Arabistan ekibine galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Malcom, 25. dakikada Cancelo ve 39 ile 45+1. dakikada Dawsari (2) kaydetti. İsmail Kartal çıktığı ikinci resmi maçtan da galibiyetle ayrılamadı. Al Hilal-Persepolis maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 /6 AFC Şampiyonlar Ligi Batı Grubu 7. hafta karşılaşmasında Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal sahasında İsmail Kartal'ın takımı Persepolis'i 4-1 mağlup etti.

2 /6 Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Malcom, 25. dakikada Cancelo ve 39 ile 45+1. dakikada Dawsari (2) kaydetti. Persepolis'in tek golünü 90. dakikada Gvelesiani (P) kaydetti.

3 /6 Bu galibiyetin ardından Al Hilal puanını 19'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Persepolis ise 6 puanla 9. sıraya geriledi.

4 /6 Teknik direktör İsmail Kartal, İran ekibi Persepolis ile çıktığı ikinci maçtan da galibiyetle ayrılamadı. İlk lig maçından beraberlikle ayrılmıştı.

5 /6 Persepolis'e transfer olan Serdar Dursun ilk maçında 73 dakika sahada kaldı.