Ali Koç ile Mourinho arasındaki gizli görüşme ortaya çıktı: Fenerbahçelileri çıldırtan cevap

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Beşiktaş'a 1-0 kaybetti ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Adeta yarıştan havlu atan Fenerbahçe'de, sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, teknik direktör Jose Mourinho ile özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Bu görüşmeden çıkan yanıt ise Fenerbahçeli taraftarları adeta çılgına çevirdi.

1 /13 Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 kaybetti ve şampiyonluk yarışında ümitlerini adeta sonlandırdı.

2 /13 Bu karşılaşma sonrasında yönetimin olağanüstü kongreye gitmesi için çağrılar yapıldı.

3 /13 Taraftarlar da uzun süre yönetimi istifaya davet etti.

4 /13 Yaşanan gelişmelerin ardından Fenerbahçe'de özel bir toplantı yapıldığı öğrenildi.

5 /13 Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, teknik direktör Jose Mourinho ile görüştüğü ifade edildi.

6 /13 Bu görüşmeden çıkan yanıt ise Fenerbahçeli taraftarları adeta çılgına çevirdi.

7 /13 Gazeteci Devrim Zengi'nin haberine göre; Ali Koç ile Mourinho arasında yaşanan görüşme şu şekilde:

8 /13 "Hocam, sen Türkiye'yi anlamadın, biz de seni anlayamadık. Olmadı."

9 /13 "Yollarımızı ayırmak istiyoruz. Bize bu konuda yardımcı ol."

10 /13 "1 yıllık alacağın konusunda yardımcı ol. Karşılıklı bir şekilde anlaşalım."

11 /13 Haberde Mourinho'nun bu teklifi kabul etmediği ve şu cümleleri kurduğu iddia edildi.

12 /13 "Bugüne kadar hiçbir kulüpte böyle bir şey yapmadım. Bundan sonra da yapmayı düşünmüyorum."



