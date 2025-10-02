Yeni Şafak
Ali Koç tecrübeli teknik adamın takım çalıştırmak istemediğini duyurmuştu: Deneyimli hocadan sürpriz imza

09:052/10/2025, Perşembe
G: 2/10/2025, Perşembe
Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldıktan sonra yönetim birçok isimle masaya oturmuştu. Eski başkan Ali Koç, tecrübeli teknik adamın takım çalıştırmak istemediğini duyurmuştu. Deneyimli hocadan sürpriz bir imza geldi.

Fenerbahçe Jose Mourinho sonrasında yoluna Domenico Tedesco ile devam etme kararı almıştı.

Bu süreç içerisinde birçok isimle masaya oturulmuştu.

Bu isimlerden birisi de Roger Schmidt'ti.

Eski başkan Ali Koç, Roger Schmidt'in takım çalıştırmak istemediğini duyurmuştu.

Schmidt futbol dünyasına teknik direktör olarak geri dönmeme kararının arkasında durdu ve danışman oldu.

Deneyimli çalıştırıcının Japonya Ligi'nin Küresel Futbol Danışmanı olduğu açıklandı.

Schmidt burada antrenörler ve spor direktörleri için seminerler düzenlemenin yanı sıra, saha çalışmaları da yapacak.

Kicker'de yer alan habere göre, Alman çalıştırıcı bu görevi kabul etmesiyle ilgili olarak, "Bir şeyleri değiştirme vizyonu ve motivasyonu beni çok etkiledi" dedi.

