Ali Koç'a kongrede büyük şok: Bunu beklemiyordu (VİDEO)

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştiriliyor. Kongre esnasında mevcut başkan Ali Koç, beklemediği bir an yaşadı.
Fenerbahçe'nin olağanüstü kongresi Kadıköy'de yapılıyor.
Konuşmalarla başlayan kongrede, gerginliklerin de yaşandığı görüldü.
Ayrıca kongre esnasında mevcut başkan Ali Koç, beklemediği bir an yaşadı.
Başkan Ali Koç sahneden inip locasına doğru giderken, tribünlerin önünden geçti.
O sırada tribünde yer alan kongre üyelerin kendisine yoğun tepki gösterirken, başkan adayı Sadettin Saran lehine tezahüratlar yaptı.
İşte o anlar...