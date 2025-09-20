Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ali Koç'a kongrede büyük şok: Bunu beklemiyordu (VİDEO)

Ali Koç'a kongrede büyük şok: Bunu beklemiyordu (VİDEO)

Haber Merkezi
15:0720/09/2025, Cumartesi
G: 20/09/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştiriliyor. Kongre esnasında mevcut başkan Ali Koç, beklemediği bir an yaşadı.

Fenerbahçe'nin olağanüstü kongresi Kadıköy'de yapılıyor.

Konuşmalarla başlayan kongrede, gerginliklerin de yaşandığı görüldü.

Ayrıca kongre esnasında mevcut başkan Ali Koç, beklemediği bir an yaşadı.

Başkan Ali Koç sahneden inip locasına doğru giderken, tribünlerin önünden geçti.

O sırada tribünde yer alan kongre üyelerin kendisine yoğun tepki gösterirken, başkan adayı Sadettin Saran lehine tezahüratlar yaptı.

İşte o anlar...

#Fenerbahçe
#Ali Koç
#Sadettin Saran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
16.881 TL maaş alan emekliye yeni zam tablosu: SSK, BAĞ-KUR emekli maaşı için zam senaryoları belli oldu