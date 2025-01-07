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Galatasaray 19 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzaladı

Galatasaray 19 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzaladı

15:027/01/2025, Salı
G: 7/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray altyapısından yetişen 19 yaşındaki savunmacı ile sözleşme imzaladı. Genç futbolcu Ziraat Türkiye Kupası’nda 1 kez A Takım forması giymişti. Detaylar haberimizde.

Galatasaray, genç oyuncularından Ali Yeşilyurt’un sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Profesyonel futbolcumuz Ali Yeşilyurt’un sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.


Galatasaray altyapısından yetişen 19 yaşındaki savunmacı, geçen sezon Ziraat Türkiye kupasında 1 kez A Takım formasını giydi.

Ali Yeşilyurt kimdir, kaç yaşında?


Ali Yeşilyurt, 30 Temmuz 2005 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk futbolcudur. Kendisi, profesyonel futbol kariyerine Galatasaray'da devam etmektedir ve savunma oyuncusu olarak bilinir.


İşte Ali Yeşilyurt hakkında bilmeniz gereken temel bilgiler:



Doğum Tarihi: 30 Temmuz 2005

Doğum Yeri: İstanbul, Türkiye

Mevki: Defans (Stoper)

Kulüp: Galatasaray

Boy: 1,92 m

Uyruk: Türkiye

Ayak: Sağ ayak


Kariyer Detayları:


Ali Yeşilyurt, Galatasaray altyapısından yetişmiştir. 1 Temmuz 2023 tarihinde profesyonel sözleşme imzalayarak Galatasaray A takımına yükselmiştir. Sözleşmesi 30 Haziran 2025'e kadar geçerlidir, ancak 2025 yılında sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığı açıklanmıştır.


Futbolcu, genç yaşına rağmen fiziksel avantajları ve yetenekleriyle dikkat çekmektedir. Galatasaray'ın gelecekteki stoper rotasyonunda önemli bir yere sahip olacağı düşünülmektedir.

#Galatasaray
#Ali Yeşilyurt
#Süper Lig

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