Allan Saint-Maximin'den Jose Mourinho sözleri: ‘Yaptıklarını unutamam’

Fenerbahçe’nin Fransız yıldızı Allan Saint-Maximin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ligde kalan maçları değerlendiren Fransız yıldızın Mourinho sözleri ise dikkat çekti.
Fenerbahçe'nin Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin, şampiyonluk için sonuna kadar mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.
FB TV'ye açıklamada bulunan 28 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'a karşı elde ettikleri galibiyetle puan farkını 3'e düşürerek şampiyonluk yarışında Galatasaray üzerindeki baskıyı artırdıklarını savundu.
Allan Saint-Maximin, teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili şunları kaydetti:
"Birbirimize ne hissediyorsak dürüst bir şekilde açıklıyoruz. Bunu da birbirimize karşı saygı içerisinde yapıyoruz. Onu çok seviyorum.
Özellikle Fenerbahçe Akademisi'nde ve benim akademim de bulunan genç arkadaşlarıma yaptıklarını unutamam. Bu yaptığı şey birçok şeyden daha önemli benim için. Futbol dünyasında bunu yapmayacak birçok hoca var.
Buradan isim vermem doğru olmaz ama Jose Mourinho'nun yaptıklarını yapmayacak birçok hoca var. Yaptıkları benim için çok önemli ve değerli.
Futbolun içinde tartışma yaşayabilirsiniz, ayrı düştüğünüz konular olabilir bunlar çok normal. Sonuç itibarıyla şunları söyleyebilirim ben hocama çok büyük bir sevgi ve saygı duyuyorum.
Aynı şekilde geçmişte başardığı birçok şeye de çok büyük saygı duyuyorum.
Umarım isteğimizi, arzularımızı birlikte gerçekleştirebiliriz ve sezonu en harika bir şekilde tamamlayabiliriz. Bizim için en önemlisi bu olacaktır."