Almanlardan Galatasaray'a şok yasak! 90 dakika boyunca soyunma odasında duracaklar

14:3818/09/2025, Perşembe
G: 18/09/2025, Perşembe
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Eintracht Frankfurt'un konuğu olacak. Bu maç öncesi Almanlar, sarı-kırmızılı takım için dikkat çeken bir karar aldı. İşte ayrıntılar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray perdeyi Eintracht Frankfurt deplasmanında açıyor.

Devler Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Frankfurt maçı öncesi delegasyon krizi yaşadı.


Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Frankfurt, Galatasaray'ın 20 kişilik delegasyon talebini reddetti ve 10 kişiden fazla kişi bulunmasını yasakladı.

Sarı-kırmızılı takımda bu nedenle analiz ekibi, fizyoterapistler, 2. doktor ve iletişim ekibi yedek kulübesinin arkasında oturamayacak. 

Kulübenin arkasında yer alamayacak tüm ekibin tüm maçı 90 dakika boyunca soyunma odasında izleyeceği ifade edildi.

#Galatasaray
#Eintracht Frankfurt
#UEFA Şampiyonlar Ligi
