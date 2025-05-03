Alper Potuk 2 yıl futboldan men edildi: İşte nedeni

Makedonya Futbol Federasyonu, Gostivar Kulübü'ne ceza yağdırdı. Kulüp başkanı Enes Usta, yardımcı antrenör Blazho Panov ve futbolcu Alper Potuk'a 2 yıl futboldan men cezası verildi.
Makedonya Ligi'nin 29. haftasında Gostivar'ın Rabotnicki'yi konuk ettiği maç tamamlanamadı.
Hakem kararlarına tepki gösteren Gostivarlı futbolcular, sahadan çekildi. Federasyon, Gostivar'ı 3-0 hükmen mağlup ilan etti.
Gostivar forması giyen Alper Potuk, takımının sahadan çekilmesi konusunda ısrarcı olduğu için 2 yıl futboldan men cezası aldı.
Gostivar Kulübü'nün Türk başkanı Enes Usta ve yardımcı antrenör Blazho Panov da 2 yıl futboldan men edildi.
Ayrıca Gostivar takımına 9 puan silme cezası uygulandı.