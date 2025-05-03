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Alper Potuk 2 yıl futboldan men edildi: İşte nedeni

Alper Potuk 2 yıl futboldan men edildi: İşte nedeni

10:203/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Makedonya Futbol Federasyonu, Gostivar Kulübü'ne ceza yağdırdı. Kulüp başkanı Enes Usta, yardımcı antrenör Blazho Panov ve futbolcu Alper Potuk'a 2 yıl futboldan men cezası verildi.

Makedonya Ligi'nin 29. haftasında Gostivar'ın Rabotnicki'yi konuk ettiği maç tamamlanamadı.

Hakem kararlarına tepki gösteren Gostivarlı futbolcular, sahadan çekildi. Federasyon, Gostivar'ı 3-0 hükmen mağlup ilan etti. 

Gostivar forması giyen Alper Potuk, takımının sahadan çekilmesi konusunda ısrarcı olduğu için 2 yıl futboldan men cezası aldı.

Gostivar Kulübü'nün Türk başkanı Enes Usta ve yardımcı antrenör Blazho Panov da 2 yıl futboldan men edildi.

Ayrıca Gostivar takımına 9 puan silme cezası uygulandı.

#Makedonya 1 Lig
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