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Fenerbahçe'de gelecek sezonun ilk transferi İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'de gelecek sezonun ilk transferi İstanbul'a geldi

13:231/06/2025, Pazar
G: 1/06/2025, Pazar
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Trendyol Süper Lig'de sezonu hayal kırıklığı ile kapatan Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için kolları sıvadı. Sarı-lacivertli takımın ilk transferi de sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a geldi. İşte ayrıntılar...

Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini dikkat çeken bir isimle yapıyor.

Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe, Amara Diouf'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Habere göre Fenerbahçe, Amara Diouf transferi için Generation Foot ile anlaşma sağladı.

16 yaşındaki Amara Diouf, sağlık kontrollerinden geçmek ve kendini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

Ocak ayında Senegal basınında çıkan haberlerde Fenerbahçe'nin Amara Diouf için Generation Foot'a yaklaşık 1.5 milyon Euro'luk teklif yaptığı yazılmıştı.

Amara Diouf kimdir? Kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?


16 yaşındaki Amara Diouf, futbola Generation Foot altyapısında başladı. Hızı ve çalım yeteneğiyle dikkat çeken Amara Diouf, ülkesinde Sadio Mane'nin veliahtı olarak gösteriliyor. Asıl mevki sol kanat olan 1.75 boyundaki Amara Diouf, sağ kanat ve santrfor bölgesinde de görev alıyor.

Senegal U17 takımıyla çıktığı 10 maçta 7 gol atan Amara Diouf, Senegal Milli Takımı'yla da 2 maçta boy gösterdi.

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