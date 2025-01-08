Devre arası transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, Mikautadze girişimine devam ediyor ancak alternatif bir isim de belirlendi.

Galatasaray’da kış transfer sezonu için hazırlıklar sürüyor. Sarı-kırmızılılar Mikautadze transferi için yoğun mesai harcarken bir yandan alternatif yıldızları da yakından takip ediyor. Galatasaray son olarak Fransa Lig 1’de forma giyen ve Fenerbahçe ile karşılaştığı Avrupa maçında üstün performans gösteren yıldız futbolcu için harekete geçti. Detaylar haberimizde.

1 /8 Devre arası transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, Mikautadze girişimine devam ediyor ancak alternatif bir isim de belirlendi.



2 /8 FootMercato'nun haberine göre; sarı kırmızılılar, Rennes forması giyen Amine Gouiri'yi transfer etmek istiyor.



3 /8 Habere göre Rennes ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Amine Gouiri, ayrılığa sıcak bakıyor ve Galatasaray oyuncuya UEFA Avrupa Ligi'nde oynama sözü verdi.

4 /8 Rennes'in 2022 yılında 28 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Amine Gouiri için yaz transfer döneminde Bayer Leverkusen ve RB Leipzig ilgilenmişti.

5 /8 Amine Gouiri kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Amine Gouiri, 16 Şubat 2000 doğumlu ve şu anda 24 yaşında olan profesyonel bir futbolcudur. Cezayir ve Fransa vatandaşı olan Gouiri, santrfor veya sol kanat pozisyonunda oynayabilmektedir.

6 /8 Kariyerine başladığı takım Olympique Lyon'un altyapısında yetişti ve burada ilk profesyonel sözleşmesini 2017 yılında imzaladı. Lyon formasıyla ilk maçına 19 Kasım 2017'de çıktı.



7 /8 Gouiri, Temmuz 2020'de OGC Nice'e transfer oldu ve burada dikkat çekici performanslar sergiledi. 1 Eylül 2022'de ise Stade Rennais FC (Rennes) ile beş yıllık bir sözleşme imzaladı ve hala bu takımda forma giymektedir.